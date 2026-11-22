AI摘要 文章摘要整理： 美股回檔凸顯401(k)退休帳戶可能過度集中AI與科技股，專家提醒投資人應檢視基金成分、強化資產分散，避免恐慌拋售。

上周史坦普500指數(S&P 500)市值蒸發5.6兆元，收盤價較10月初創下的歷史高點下跌超過 10%，而占該指數重要組成部分的人工智慧(AI)類股，跌勢尤重。此一現象也為投資人帶來一個警訊：401(k)退休 帳戶裡全是AI股，投資人該如何自處？專家指出，分散投資才是王道。

這波市場狂跌提醒投資人：你持有的AI相關曝險部位，可能比想像中還要多。即便你未直接購買個股，由於AI熱潮，近年來S&P 500這類指數的成分股已高度集中於科技股。由此也凸顯了一個關鍵教訓：請務必確認你退休帳戶中各項投資基金的詳細內容，設法進行更完善的資產配置，也就是分散投資，這樣才能幫助你緩解不安的情緒。

Ulin & Co. 財富管理公司負責人烏林(Jon Ulin)表示，「此次股市修正，揭露了隱藏在數百萬個401(k)退休帳戶中資產過度集中的問題。」

退休帳戶中往往包含追蹤S&P 500這類大盤指數的基金。持有這些基金可能會讓你誤以為自己已經充分做好資產配置與分散風險。然而，隨著近年來AI產業的蓬勃發展，AI相關企業在這些指數中的權重也隨之增加。

烏林指出：「許多投資人同時持有S&P 500指數基金、那斯達克(Nasdaq)基金以及大型成長股基金，並認為這樣就達到了退休資產的分散配置。但實際上，這些基金可能都持有許多相同的科技巨頭。」

他說：「資產分散的本意應是降低對少數幾家公司的依賴，而不是僅僅將相同的公司分散到不同的基金裡而已。」

S&P 500指數與Nasdaq指數皆採市值加權，企業市值愈大，對指數的影響也愈強。截至20日，蘋果在S&P 500指數中的權重將近8%，微軟約占6%，輝達則占5%。這些大型科技股下跌，就會拖累整個指數。

投資研究機構Ned Davis Research首席策略師克利索爾德(Ed Clissold)指出，投資人必須設法分散投資，但也需要做好功課，因為有些股票看似與AI無關，實際上卻可能會增加你的風險。

如何分散投資，因人而異。不過根據獨立投資研究機構CFRA Research指出，一個中度風險的投資組合包含45%的美股、15%的國際股票、35%的債券以及5%的現金。此外，購入黃金等商品，或是投資不動產投資信託(REITs)，也能進一步分散風險。

此外，市場動盪期間有一項關鍵原則必須謹記：制定計畫並嚴守紀律，切勿因恐慌而拋售。長期投資人應持續留在市場中，而非試圖預測時機、頻繁進出。