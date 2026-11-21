輝達創辦人黃仁勳（右）2024年6月2日出席台北國際電腦展，被拍到與中國女商人黃樂（左）舉止親暱。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 金融時報調查指出，輝達晶片疑透過東南亞與多家空殼公司走私進中國，黃樂、Megaspeed與太子集團相關人物被捲入，但多方均否認直接涉案。

金融時報21日調查揭露，與Nvidia輝達 (另稱英偉達)前執行長黃仁勳 傳出婚外情的中國女商人黃樂，背後牽涉的晶片走私網絡，疑似與柬埔寨詐騙集團「太子集團」相關人物有所交集。遭美國當局指控為太子集團二號人物的胡小偉，傳涉嫌協助將輝達AI晶片走私進中國。這個橫跨美國、中國與東南亞 的地下交易網絡，利用數百家企業及複雜股權關係掩飾晶片流向，相關企業合計從中賺取數十億美元。

外媒報導，輝達創辦人黃仁勳緋聞對象黃樂涉嫌替中國從事間諜活動，但北京方面否認指控，美國總統川普近日則稱，未聽說黃仁勳外遇對象是間諜。

金融時報訪問十多名知情人士，並查閱數百份企業文件，追查黃樂與晶片走私網絡的關係。調查發現，整個網絡主要分成3個環節：透過符合美國出口規定的企業取得輝達晶片、利用境外公司充當合格買家，再由地下管道將晶片走私進中國。

輝達合作夥伴浪潮（Inspur）2023年3月遭美國列入出口管制實體清單後，旗下未受制裁的美國子公司Aivres仍能繼續採購晶片。部分中國客戶則透過遊戲公司世紀華通（Century Huatong）的人脈尋求取得晶片，最終利用新加坡公司Megaspeed，以符合美國出口規定的客戶身分採購晶片，由黃樂出面經營這家包裝為新興雲端服務供應商的空殼公司。

然而，要讓晶片真正流入中國，還需要走私管道。多名知情人士指出，這個環節至少部分由胡小偉負責。

美國當局指控，胡小偉是柬埔寨太子集團（Prince Group）的二號人物，涉嫌經營走私及賭博集團。太子集團先前因涉及網路詐騙和洗錢遭美國制裁，胡小偉則於今年夏天在日本遭逮捕。

太子集團也捲入台灣洗錢案，涉嫌透過購買豪宅、名車等方式洗錢逾新台幣107億元。台北地檢署今年3月起訴集團首腦陳志等62人及13家公司，並對陳志求刑13年，目前案件仍在法院審理。至於陳志本人，今年1月已被柬埔寨遣返中國，7月遭中國當局批准逮捕。

調查發現，胡小偉過去透過網路遊戲生意與世紀華通建立關係。世紀華通董事長兼最大個人股東王佶，曾持有一家寧夏公司的多數股權，而胡小偉曾擔任該公司董事。

這家公司的另一名董事，則與遭美國制裁的方智振存在間接企業關係。美方指控方智振涉嫌替太子集團洗錢。

世紀華通與太子集團相關人物的商業往來，可追溯至2015年前後。當時世紀華通正推動收購盛大遊戲，胡小偉及其同夥則經營熱門遊戲「傳奇」（Legend of Mir）的私人伺服器，從中獲取龐大利潤。

至於黃樂與世紀華通的關係，則可從家族投資追溯。黃樂的丈夫康偉是世紀華通早期投資人，旗下和熙投資（Hexi Investment）也曾參與世紀華通的資料中心專案。黃樂本人則曾投資遊戲公司第七大道（7Road），並於2023年收購其新加坡子公司，將其更名為Megaspeed。

金融時報並未證實黃樂與胡小偉直接合作。太子集團也否認胡小偉曾在集團任職，並否認與方智振存在關聯，稱美國政府的指控缺乏證據。

多名知情人士透露，輝達晶片經過東南亞多國轉運，歷時數周進入中國後，便在黑市以原價數倍出售。今年初，印尼警方突襲Megaspeed當地子公司時，發現伺服器機架內沒有任何GPU。

金融時報指出，這些複雜的企業架構不僅掩飾晶片流向，也讓走私業者與中國終端客戶保持距離。騰訊、阿里巴巴雖然與世紀華通有商業往來，但報導強調，沒有證據顯示兩家公司參與晶片走私。

輝達表示，已於2025年將Megaspeed及一家子公司列入封鎖名單，並限制向Aivres銷售產品。Megaspeed先前則強調，公司從事合法業務。

金融時報指，美國為阻止中國取得先進AI晶片而實施的出口限制，反而催生獲利豐厚的地下市場。專家認為，只要中國需求持續存在，即使美國封堵東南亞走私管道，相關業者仍可能轉往其他國家。