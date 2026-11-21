川普今年2月24日發表國情咨文演說，第一夫人梅蘭妮亞與兒子拜倫一同出席。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 梅蘭妮亞在新紀錄影集中罕見談及20歲兒子拜倫，表示會提醒他外界危險並一路支持他，也稱讚他聰明、自信且很有自己的路。

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在亞馬遜 Prime Video最新紀錄影集「Melania: The Series」中，罕見談及與20歲兒子拜倫（Barron Trump）的相處，以及對兒子戀愛交友的忠告。她透露，經常提醒拜倫「外面的世界很危險」，叮囑他凡事小心，同時強調自己永遠會是兒子最堅強的後盾。

梅蘭妮亞在影集中表示：「我總是告訴他，外面的世界很危險。」她也會提醒拜倫「要小心」。不過，她強調母子之間溝通十分開放，無論兒子遇到什麼事情，她都會一直陪伴在他身邊。

她說：「我永遠都會在他身邊。我們對於生活有非常開放的溝通。我現在會陪伴他，未來也永遠都會。我是，而且永遠都會是如此。他知道自己是我的首要之務，而且永遠都是。」

梅蘭妮亞還笑稱自己是個「非常酷的媽媽」，而且經常提醒拜倫這件事。

Page Six曾報導，拜倫曾為了一次約會，封閉紐約川普大樓（Trump Tower）整整一層樓。知情人士當時透露，選擇在家中約會，完全是出於安全考量。

拜倫目前就讀紐約大學史登商學院（NYU Stern School of Business），是大三學生。他始終相當低調，從未公開透露自己的交往對象，也沒有證實目前是否正在戀愛。

身為美國總統川普與梅蘭妮亞唯一的兒子，拜倫過去多年鮮少公開露面，但近年逐漸出現在重要場合。今年夏天，他曾被拍到前往白宮觀看UFC格鬥賽，當時以新髮型亮相；今年2月，他也與父親及其他家人一同出席2026年國情咨文演說，包括同父異母的姊姊伊凡卡（Ivanka Trump）及蒂芬妮（Tiffany Trump）。

梅蘭妮亞此前推出的首部個人紀錄電影「Melania」，也曾透露拜倫的個性。這位前模特兒形容兒子「非常有自信」，希望他能走出屬於自己的道路。

電影另一幕則記錄梅蘭妮亞與川普一同乘車時談論兒子，梅蘭妮亞稱讚拜倫擁有「不可思議的頭腦」，並深情表示：「我愛他。」

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