美國加州舊金山的Anthropic總部，攝於19日。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic數學家稱與Claude合作證明黎曼猜想，另一名數學家則提出未用AI的草稿證明，兩條路徑正等待數學界與形式化驗證檢查。

黎曼猜想（Riemann hypothesis）常被視為數學界最重要的未解難題，如今可能成為人工智慧 （AI）最新攻克的難題。與此同時，另一名數學家也公布一份未使用AI、尚未完成的證明，呈現兩種不同的解題途徑。

紐約時報 報導，黎曼猜想由德國數學家黎曼（Bernhard Riemann）於1859年提出，探討質數在數線延伸至無限大時的分布規律。質數是大於1、只能被1和自身整除的整數，例如2、3、5、7、11、13等。黎曼的猜想涉及如何更精確估算小於任何給定數字的質數數量。

Anthropic 數學家阿爾波格（Levent Alpöge）20日在個人網站發布一份4頁筆記，表示他與Anthropic旗下AI系統Claude合作，已完成黎曼猜想的證明。他寫道：「過去幾個月，我和Claude一起探索廣泛領域，過程非常愉快，但這一次，接近終點時，Claude遠遠超越了我。不，Claude是在終點線附近飛翔、舞蹈、閃耀。」

阿爾波格未提供傳統數學論文說明證明過程，而是附上電腦程式碼連結，聲稱程式碼已驗證結果。若這項宣稱獲得證實，將成為AI今年取得的最新一項驚人突破。

美國康乃爾大學數學教授史特羅加茨（Steven Strogatz）將黎曼猜想比喻為數學界的「奧林帕斯山」。他認為，阿爾波格顯然扮演核心角色，指引Claude探索數學概念，整合出完整證明。他說：「這是一件非凡的事，我們未來可能會更常看到這種情況，就像一名技術高超的騎師，騎著一匹速度極快的馬。」

其他研究人員正檢查阿爾波格以Lean語言撰寫的程式碼。Lean能將數學敘述轉換成可驗證的形式，若程式碼通過驗證，就代表其中的證明符合形式邏輯要求。

英國牛津大學數學家梅納德（James Maynard）認為，阿爾波格的證明很可能正確，「我有98%或99%的把握」。他指出，Lean是一套可靠的證明檢查工具，但也提醒：「你必須稍微謹慎一點，確保Lean驗證的確實是你想要證明的事情。」

阿爾波格並非唯一研究黎曼猜想的人。居住羅馬的獨立數學家馬蘇洛（Alessandro Masullo）同一天也公布一份尚未完成的證明，表示已研究多年。曾指導馬蘇洛博士論文的美國史丹福大學數學家康拉德（Brian Conrad）批評，阿爾波格尚未完全理解證明內容就公開，「坦白說，實在荒唐至極」。他認為，馬蘇洛的證明方法與阿爾波格和Claude完全不同，但具有可信度，沒有重大缺漏。

康拉德表示，馬蘇洛提出的是「一份所有構想都已完整推導出來的研究草稿」，目前正修改文字、修正小錯誤，計畫明年發表完整論文。他指出，馬蘇洛未使用AI，部分原因是他和其他數學家一樣，擔心AI利用他們的構想產生證明，卻未給予應有的署名或肯定。

康拉德說：「輸入這類系統的內容究竟有多安全，目前還不是很清楚。」

阿爾波格沒有回覆有關證明的詢問。此外，他與紐約大學數學教授巴克馬斯特（Tristan Buckmaster）20日還公開納維－斯托克斯問題（Navier-Stokes problem）另一種變體的證明。納維－斯托克斯問題與黎曼猜想都是美國克雷數學研究所（Clay Mathematics Institute）2000年選出的7道千禧年大獎難題，研究所為每道難題提供100萬美元獎金。

紐約時報指出，黎曼猜想吸引數學家，不只因為它是重大挑戰，也因為它似乎揭示數字某種基本卻神祕的性質。但直到今年以前，證明黎曼猜想似乎始終超出歷代數學家的能力範圍。梅納德說：「基本上，沒有人懷疑黎曼猜想是正確的。我們真正想知道的是，它為什麼正確。」他表示，這項新證明「將讓我們獲得深刻的理解，因此值得慶祝」。