AI摘要 文章摘要整理： Anthropic數學家Levent Alpöge宣稱借助Claude找到黎曼猜想證明，且可用Lean驗證；若成立，將成AI在數學領域的重大突破。

Anthropic 股票甫於19日首次公開上市(IPO)；20日，該公司旗下數學家阿爾普格(Levent Alpöge)宣稱，他透過Anthropic人工智慧 (AI)模型Claude的協助，他相信已找到證明數學界最著名的未解難題「黎曼猜想」(Riemann hypothesis)。

華爾街 日報報導，「黎曼猜想」涉及質數神祕且難以預測的結構，自1859年提出後，就成為數論(number theory)領域的指標性「猜想」(conjecture)；167年來，無數的數學家試圖破解，全都以失敗告終。「黎曼猜想」在2000年列入七大「千禧年大獎難題」(Millennium Prize Problems)時，已被視為該領域「聖杯」，即便最聰明的AI模型，過去也未能破解。

阿爾普格在個人網站發布，相信找到「黎曼猜想」的證明，該證明採用Lean程式語言撰寫，能讓電腦逐行進行驗證。若此證明經得起檢驗，將成為AI過去這一年在數學領域最受矚目的成就。阿爾普格表示他與Claude發現的方法也能解決「廣義黎曼猜想」(GRH)。

其實，過去一年AI在數學領域已取得非凡進展；OpenAI模型9月耗費數百萬元算力，首次攻克其中一道「千禧年大獎難題」；「黎曼猜想」是今年第二道以AI來證明的「千禧年大獎難題」。人類憑藉自身力量，至今僅解決其中一道艱澀難題。

阿爾普格20日公布研究發現後，數學家們隨即投入研究，試圖理解其論證邏輯。阿爾普格形容，完整論證過程「極其冗長」，內含「一團難以閱讀的混亂堆砌」(slop)；若由AI撰寫文字稿，篇幅將超過25萬頁。

阿爾普格並指出，這項成果於15日深夜至16日之間完成，恰好遇上Anthropic上市前幾天；他形容這個時間點實在「很糟」。為此，他特地傳訊息給Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)，請求准許公開這項解答。

「當時確實有些限制必須遵守。如果再多等下去，我簡直活不下去；」阿爾普格寫道：「在數學領域正經歷革命之際，我希望這項論證能讓我們瞥見未來即將出現的奇蹟，並讓我們看到，即將在最簡單事物中發現的喜悅與驚奇。」

●黎曼猜想

黎曼猜想是一個關於「質數分布規律」的問題。質數看似雜亂無章，質數是只能被 1 和自身整除的數，例如 2、3、5、7、11、13……質數愈往後愈稀疏，但出現的位置忽疏忽密，看不出明顯規律。但德國數學家黎曼於1859年發現用一個函數描述質數，後稱「黎曼 ζ（zeta）函數」。他發現，這個函數在哪些位置的值等於零 (稱為「零點」），與質數的分布有直接而精確的關係。