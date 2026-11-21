川普總統（左）20日鼓勵黃仁勳 (右）來個大道歉，再回任Nvidia，但Nvidia董事會仍不傾向讓他回任。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳同意在參院公開作證，若如期舉行將是他卸任輝達執行長後首度國會露面；同時國會也在調查其人際關係與輝達對中晶片出口爭議，而川普則公開表態力挺他回歸。

共和黨籍參議員史考特(Tim Scott)幕僚20日發表聲明指出，Nvidia(輝達，又稱英偉達)前執行長黃仁勳 已同意在參院 聽證會上公開作證。若參院聽證按計畫舉行，將是黃仁勳11月12日卸下輝達執行長職務後，首次在國會公開作證。

與此同時，川普 總統20日在結束亞洲行之後的記者會上表示，他想看到黃仁勳「來個大道歉然後重返」輝達。川普還表示：「我曾和習近平主席談到黃仁勳，他說：『喔，太棒了，太棒了——他是個很棒的人。』確實如此。」

路透報導，川普這番言論與財政部長貝森特(Scott Bessent)20日稍早接受CNBC專訪的說法相左；貝森特表示，川習會談並未提及黃仁勳。

「我很希望能看到黃仁勳獲得第二次機會，」川普又說，「要知道，我們是一個給予第二次機會的國家。」

川普將黃仁勳和馬斯克相提並論，並提到他過去曾支持擔任特斯拉與 SpaceX 執行長的馬斯克。

川普表示，「我們必須保護我們傑出的人才，因為對任何國家來說，這類人才永遠都不嫌多。」

川普指出，黃仁勳在開發輝達先進AI晶片方面所扮演的角色，使其對美國的科技競爭力顯得格外重要，「我很希望能看到他回來，我們擁有的是世界上真正最傑出的人才之一。」

國會議員正在調查黃仁勳與被質疑是中國間諜的新加坡科技公司主管黃樂(Alice Huang)之間的戀情關係、以及輝達向中國出口高階人工智慧(AI)晶片的國安相關疑慮。

黃仁勳已同意接受眾院三個委員會閉門訪談，預定12月1日進行。參議員史考特辦公室曾表示，希望黃仁勳能在12月3日出席參院聽證；但史考特幕僚20日聲明並未提供參院聽證會具體日期。黃仁勳的發言人拒絕就此次聽證發表評論。

共和黨籍參議員柯頓(Tom Cotton)20日向華爾街日報表示，在輝達醜聞曝光之前，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)曾多次忽視有關美國AI晶片被走私至中國的警告。

明年1月即將接掌國會的民主黨人，已著手調查盧特尼克曾否利用職權，協助其子掌控的費茲傑羅投資公司(Cantor Fitzgerald)規避損失。

川普20日表示，他依然支持盧特尼克。川普說：「我對他仍然有信心。他是個與眾不同的人，也是非常優秀的商人。我認為他表現得很好。」