AI摘要 文章摘要整理： 紐時引述調查指出，黃樂及其家族與中國國防承包商、國企和科技專案有多層間接關聯，資金最終可能流向解放軍相關產業。

紐約時報 報導，Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)醜聞核心人物黃樂(Alice Huang)的家人和關係人，與供應中國解放軍的國防承包商存在廣泛的間接關聯。

紐時根據美國獨立情報公司「邁進科技」(Strider Technologies)的機密分析與企業文件查證指出，美國官員認為，中國籍的黃樂是向國安部提供情資的情報人員。

邁進科技指出，中國政府約36億美元資金流經與黃樂家族或關係人有關的企業，資助包括接收輝達晶片資料中心等科技專案。

黃樂曾在新加坡雲端運算與資料中心公司Megaspeed擔任要職，而該公司疑走私先進晶片至中國遭美國司法部調查。

黃樂的丈夫康偉(Kang Wei)與她的妹妹黃瑜(Huang Yu，音譯)在上海「世紀利通」的雲端運算業者前身企業，擔任要職並持有大量投資。

世紀利通由上海上市公司「江蘇利通電子」全資持有，江蘇利通電子同時持有雷達與飛彈零件製造商「南京金寧微波」約80%股權，後者產品用於東風系列飛彈與殲-20隱形戰機。

此外，世紀利通在上海的超級運算中心運作伺服器，以5400萬美元租給中國官方的航空與國防企業「中國航空工業集團」。

邁進科技執行長萊維斯克(Greg Levesque)表示，「北京多年來建立這些網絡，深入西方經濟體；追查資金，往往會發現盡頭就是解放軍。」

不過，這些關聯錯綜複雜，且往往是間接的。邁進科技的研究並未查到解放軍是否實際使用該資料中心的算力，但這揭示了黃樂及其家族與中國國家體制之間的深厚糾葛，以及中國科技產業與軍方之間密不可分的聯繫。