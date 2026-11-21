CBP探員11月12日在邁阿密港附近攔截一艘載有10名中國偷渡客的小船，是今年在南佛羅里達水域查獲的第三起重大中國偷渡客事件。(圖取自國安部)

AI摘要 文章摘要整理： 美國執法單位在邁阿密外海攔下一艘走私船，船內有10名中國偷渡客與1名多明尼加人，顯示經巴哈馬轉往佛州的海路偷渡已成新趨勢。

中國走線客透過佛羅里達海峽(Florida Straits)水域偷渡 進入美國已漸成趨勢。海關暨邊境保護局(CBP )探員11月12日在邁阿密港人工航道(Government Cut)以東約8浬，攔截一艘載有10名中國偷渡客 的小船，是今年在南佛羅里達海域查獲的第三起重大中國偷渡客事件。

據拉丁時報(Latin Times)報導，CBP海空聯合執法單位的偵察機，當天在人工航道以東約20浬發現一艘可疑船隻。當船隻駛至佛州海岸時，執法人員在離岸約8浬處將其攔下並登船搜查，在船艙內發現10名中國人及1名多明尼加人，均無合法進入美國的證件。

執法人員當場逮捕駕船男子阿科斯塔(Pedron Acosta)，他持有美國永久居留身分，11月16日被控企圖將非美國公民非法帶進美國。

聯邦執法機構指出，2026年以來持續監控下，發現偷渡集團採取新路線，就是從巴哈馬群島(Bahamas)經海路前往佛州。

至於選擇邁阿密港人工航道，是因為該航道位於邁阿密灘(Miami Beach)與費舍爾島(Fisher Island)之間，連接大西洋與比斯坎灣(Biscayne Bay)的邁阿密港，較易全速衝闖登陸佛州海岸。

偷渡集團更在社媒大肆宣傳，聲稱這條路線比穿越「達連隘口」(Darién Gap)危險叢林的「陸路走線」方式，更加快速及安全，但收費高昂；偷渡集團向每人收取3萬元。

報導指出，有意偷渡來美的中國人，先用各種方式出境，最後在巴哈馬會合，等待安排好的船隻。中國偷渡客採取這種方式入境已漸呈趨勢。

6月10日，海岸防衛隊邁阿密灘站(Coast Guard Station Miami Beach)人員，在比斯坎灣以南約一哩處截獲一艘載有25名中國偷渡客的船隻。

9月15日，CBP與海岸防衛隊在基拉戈島(Key Largo)附近的「天使魚溪」(Angelfish Creek)攔截一艘快艇，船上載有22名偷渡客，其中13個是中國人。