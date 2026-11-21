德州死囚丹尼斯19日接受處決，行刑人員為他注射致命劑量「戊巴比妥」時因找不到靜脈，他發出呻吟聲音。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 德州死囚丹尼斯因注射戊巴比妥時難以找到靜脈，行刑過程痛苦呻吟逾1小時；獄方雖稱程序合規，但事件仍再度引發外界對死刑制度的檢視。

德州 死囚丹尼斯(Reinaldo Dennes)19日接受處決，相關人員為他注射含致命劑量鎮靜劑「戊巴比妥」(pentobarbital)時因找不到靜脈，令他痛苦呻吟，行刑長達一個多小時。

開始注射後，丹尼斯因疼痛而不斷呻吟，多次哀號並祈求上帝將他從痛苦中解脫出來。監獄發言人說整個程序依規定執行，暗指丹尼斯可能誇大疼痛感、甚至假裝疼痛。

田納西州 9月發生死刑 處決失敗的案例，隨後全美各界對死刑制度展開新一波檢視。田州死刑犯派克(Christa Pike)被注射兩劑戊巴比妥後仍倖存，藥物可能沒有進入血液循環而積聚在她手臂，導致手臂灼傷。

丹尼斯因1996年謀殺鑽石商蘇奇斯(Janos Szucs)被判處死刑，被害死者陳屍休士頓辦公室內，身中多槍。

丹尼斯受刑前公開簡短遺言，隨後對監獄典獄長說「開始吧。」之後隨即喊著「好痛，走開，走開。」還罵了一句髒話。

丹尼斯發出三聲沉重呻吟後開始有打呼般的聲音，由大漸小共八聲，最後是響亮鼾聲，隨後呼吸微弱約持續十幾次，幅度愈來愈小。

行刑過程於晚間7時7分結束，從丹尼斯被固定在推床上共歷時63分鐘；7時8分丹尼斯被宣告死亡。

獄方發言人赫南德茲(Amanda Hernandez)證實，行刑小組將針頭插入丹尼斯左腳及左頸側前，曾多次嘗試尋找合適靜脈，一開始不成功； 丹尼斯在藥物開始注入前就喊痛，喊痛的部位根本沒有放置靜脈注射管。可能誇大疼痛感。

丹尼斯以前是珠寶設計師，他的辦公室與死者蘇奇斯位於同一棟建築，審判期間一清潔人員作證稱，案發當天，丹尼斯指示她下班時間後開啟大樓後門，讓丹尼斯和他的兄弟當晚進入，該清潔人員還接受要求設法轉移保全人員大衛的注意力，結果大衛身中兩槍，事後指認丹尼斯就是襲擊他的人。

警方在辦公室內發現蘇奇斯的遺體，他的保險箱空無一物，原本存放的鑽石及約20 萬元現金不見蹤影。丹尼斯被定罪一年後，他的兄弟承認犯謀殺罪、被判 45年監禁， 2019 年獲假釋。