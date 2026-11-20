輝達創辦人黃仁勳5月4日在美國加州比佛利山莊出席米爾肯研究院全球會議。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約時報報導稱，黃仁勳長年以羞辱、恐嚇方式管理輝達，部分前員工指控其言語極端，輝達則否認相關說法並反擊。

隨著輝達 （Nvidia）近年來財富持續增加，共同創辦人兼前執行長黃仁勳 對員工也愈來愈不滿。紐約時報20日報導，3名知情人士表示，黃仁勳曾告訴下屬，他們已經太富有，無法再單靠金錢激勵，要讓員工更加賣力工作，唯一的方法就是羞辱他們。

矽谷長期不乏管理風格尖刻的創辦人與執行長。蘋果共同創辦人喬布斯就以對員工大吼、羞辱而惡名昭彰，卻也深受愛戴。黃仁勳則憑藉技術能力、個人關懷與讚美培養員工忠誠度，數千人已連署要求他回任，有些員工甚至在身上刺上輝達標誌。

無論喜歡或不喜歡黃仁勳，受訪員工都形容輝達具有類似邪教的文化，而黃仁勳透過恐懼管理公司。在輝達崛起為市值5兆美元的企業及人工智慧（AI）革命核心支柱期間，暴怒斥責下屬一直是公司文化的核心，也是他數十年來的管理哲學。黃仁勳曾說：「我寧願折磨你，讓你變得卓越，因為我相信你。」

黃仁勳上周因多段婚外情曝光而辭職，但他對1993年共同創辦的輝達留下的文化烙印依然存在。6名現任及前任員工表示，部分主管效法他的作風，包括女兒黃敏珊（Madison Huang）。黃敏珊實際上擔任父親的幕僚長，經常對其他人吼叫，甚至包括職位比她高的主管，目前仍在輝達工作。

輝達許多高階主管已追隨黃仁勳逾10年。4名現任及前任員工表示，部分主管認同他消除平庸、追求卓越的信念，認為不喜歡這種管理方式的員工大可離開。但也有人認為，即使以矽谷標準衡量，黃仁勳的行為仍然極端。另有6名現任及前任員工形容，他將貶低與激勵交錯運用，讓員工與他形成類似「斯德哥爾摩症候群」的關係，有時寧可繼續羞辱員工，也不願直接解雇。

文件與訪談顯示，黃仁勳多年來痛罵員工，言詞兇狠又花樣百出。一名目擊者表示，他曾對一名高階主管說，其母親當初就該墮胎；還曾揚言扯斷下屬雙臂，再用斷臂把對方打死，也曾威脅掀開員工頭蓋骨，「在你的腦子上撒尿」。

紐時訪問十多名因擔心遭報復而匿名的現任及前任員工，並審閱橫跨20多年的數百頁法院紀錄及文件，發現黃仁勳長期以羞辱管理員工，當眾辱罵、人身攻擊甚至出言威脅，卻稱這對員工或公司有益。輝達人資部門因此忙於處理職場申訴，但部分員工認為申訴未獲重視。

早在輝達成為全球市值最高企業之一以前，黃仁勳就已有類似行為。2000年代中期，至少2名前高階主管質疑他的行為違法，可能使公司面臨法律責任，輝達最終與兩人和解。

其中，前人力資源資深副總裁溫斯頓（Michael Winston）2005年曾揚言提告輝達，稱自己因反對黃仁勳的行為而遭解雇。他形容，這是職涯中見過「最嚴重的言語辱罵、威脅與恐嚇行為」，並在筆記中寫道，黃仁勳「認為自己做任何事都能逍遙法外」。

溫斯頓2004年9月加入輝達後，對人資部門的混亂及公司文化感到震驚。他表示，同年10月一場約50名員工參加的會議上，黃仁勳曾威脅：「你必須照做，否則我就把你他X的心臟挖出來再踩爛。」溫斯頓寫道：「我眼睜睜看著他們在眾人面前遭到羞辱，甚至被這個瘋子長時間折磨，卻無能為力！」他表示，身處現場讓他身心都感到痛苦。

溫斯頓表示，他隨後警告黃仁勳已經「越界」，虐待員工恐使輝達挨告，但黃仁勳不以為意，稱公開羞辱是「入門儀式」，還誇耀自己會在新進員工入職前6個月施以這種待遇，測試他們能否忍受，並稱不會停止，因為「這很有娛樂效果」。

溫斯頓同年11月遭解雇。他說，黃仁勳稱他「不適合」輝達，還威脅若提告，就讓他再也無法在矽谷找到工作。雙方最終達成超過100萬美元的保密和解協議，均未承認法律責任或不法行為。

溫斯頓於今年稍早去世。黃仁勳透過發言人費雪（John Fisher）否認指控，稱相關說法出自遭解雇員工，數千名輝達員工持續公開支持黃仁勳，足以證明指控不實。費雪拒絕回答其他有關黃仁勳行為的問題，輝達也拒絕評論。

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