一名玩家在GTA 6上市當天體驗遊戲。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： GTA 6首日與預購營收達37.9億美元，創下娛樂媒體新高；隨著遊戲爆紅，美國多地警方也提醒玩家，遊戲中的犯罪行為在現實中仍屬違法。

美國遊戲開發商Rockstar Games推出的「俠盜獵車手6」（GTA 6）締造驚人銷售紀錄，遊戲預購及上市首日營收合計達37.9億美元。母公司Take-Two Interactive表示，這項成績刷新所有娛樂媒介的紀錄，使「GTA 6」成為娛樂產業史上規模最大的上市作品。

Variety報導，Take-Two Interactive周五公布上述數據，但公司發言人拒絕透露「GTA 6」實際售出多少套。

這項銷售成績甚至超越電影票房紀錄。2026年全球票房冠軍「蜘蛛人 ：全新日」（Spider-Man: Brand New Day）目前累積票房為25.2億美元，克里斯多福諾蘭執導的「奧德賽」（The Odyssey）則已突破18億美元。

「GTA 6」歷經超過10年開發，製作成本據稱高達15億美元。遊戲主線劇情據稱約需80小時完成，故事圍繞傑森（Jason）與露西亞（Lucia）這對搭檔，在虛構的萊奧尼達州（Leonida）展開犯罪生活。

玩家可以購買起司漢堡、販賣毒品、召妓，到使用榴彈發射器及槍擊執法人員等，遊戲背景則以佛羅里達州為靈感打造。

隨著GTA 6在美國掀起熱潮，各地警方也紛紛透過社群媒體向玩家喊話，提醒民眾不要把遊戲中的犯罪行為帶進現實生活，包括街頭飆車、偷車及持槍暴力等，強調遊戲歸遊戲，現實世界仍須遵守法律。

亞特蘭大警方在社群媒體發文提醒：「玩遊戲就好，別拿自己的人生開玩笑。」丹佛警方則表示：「逃避警方追捕在現實中仍然是違法的。」

德州聖安東尼奧警方也發布影片，由一名警員提醒玩家：「為了多拿幾分就攻擊別人，實在不值得。」德州聖胡安警方則在遊戲於美國上市當天發布影片：「我們知道你們很興奮，也知道你們等了很久，但在GTA 6裡發生的事，就留在GTA 6裡。」

亞利桑納州皮馬郡警長辦公室也在臉書發文提醒：「現實生活中的法律沒有作弊碼、角色重生，也沒有任務重新開始。」