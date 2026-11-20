一家電競咖啡館老闆觀看新上市的「俠盜獵車手6」（GTA 6）遊戲畫面。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： GTA 6上市引爆美國外送熱潮，DoorDash、Uber Eats與Grubhub紛推優惠，帶動遊戲配件與宵夜訂單大增。

備受期待的電玩遊戲「俠盜獵車手6」（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA 6）11月19日正式上市，美國外送平台DoorDash 、Uber Eats及Grubhub同步推出遊戲主題優惠，意外帶動外送訂單大幅成長。其中，DoorDash深夜遊戲配件訂單暴增逾4倍，能量飲料銷量增加20%；Uber Eats在邁阿密凌晨外送訂單也成長逾30%，反映玩家為了投入遊戲，連吃飯、買零食都選擇外送。

People報導，DoorDash表示，從11月18日晚間9時至19日凌晨2時，與一般星期三晚間相比，遊戲控制器及相關配件訂單暴增450%，HDMI線材訂單也增加440%。

飲食方面，能量飲料訂單增加20%，洋芋片、漢堡、薯條及披薩的訂單則各成長逾10%。費城、底特律及亞特蘭大的深夜訂單均出現雙位數成長；遊戲故事背景所在地邁阿密，深夜訂單更增加近25%。

DoorDash還指出，遊戲上市前一周，平台上與GTA 6相關的搜尋量暴增逾940%。該公司品牌、創意及消費者行銷副總裁吉娜．伊格威（Gina Igwe）表示：「GTA 6不只是一款遊戲的上市，更是粉絲等待多年的文化盛事。」她指出，平台希望讓玩家在遊戲上市期間，無論需要遊戲主機、配件，或是支撐長時間遊戲的食物與零食，都能透過外送取得。

DoorDash也與溫蒂漢堡（Wendy's）合作，在Twitch及Discord等遊戲社群平台推出限時優惠碼，並與起司蛋糕工廠（The Cheesecake Factory）合作提供促銷活動。

Uber Eats同樣受惠於遊戲上市熱潮。該公司表示，邁阿密11月19日凌晨0時至5時的外送訂單，較前2個星期四同期增加逾30%。

Uber總裁兼營運長安德魯．麥克唐納（Andrew Macdonald）在社群平台X透露，紅牛西瓜口味飲料訂單增加95%，Totino's披薩捲訂單也成長54%。

麥克唐納表示，希望在遊戲界的重要時刻，讓玩家能透過Uber Eats取得遊戲配件、日常用品及喜愛的餐點，甚至特別挑選方便單手食用的餐點，讓玩家不必分心就能繼續遊戲。

Uber Eats也推出麥當勞及Wingstop等品牌買一送一優惠，並在全球多個城市設置隱藏優惠碼的廣告看板。11月19日當天，平台另提供消費滿20美元折抵10美元的優惠。

Grubhub也加入促銷戰，向1,000名顧客提供消費滿10美元折抵10美元的優惠碼。該公司證實，優惠碼在公布後12分鐘內便全數被領取。

除了外送平台，速食業者也趁勢推出遊戲聯名活動。麥當勞11月18日起透過遊戲玩家常用的通訊平台Discord，推出Uber Eats外送服務，並設計名為「Fast Lane Feast」的小遊戲，讓玩家在等待餐點送達時，可以參加漢堡與薯條競速遊戲。

Popeyes則於11月19日至22日限時推出「Spice City Sandwich」辣味城市三明治，以2片雞胸肉排搭配酸黃瓜，夾入布里歐麵包，提供辣味或經典美乃滋選擇。品牌表示，這款新品是向玩家在遊戲中可以購買的三明治致敬，Popeyes也在遊戲內置入品牌廣告。