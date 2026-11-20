加州洛杉磯郡康默斯市（Commerce）附近於20日美西時間凌晨發生規模4.2地震。圖取自美國地質調查局（USGS）

美國地質調查局（USGS）表示，加州洛杉磯 郡康默斯市（Commerce）附近於20日美西時間凌晨發生規模4.2地震 。目前尚無重大傷亡或嚴重損失的通報。

USGS指出，地震發生於美西時間凌晨3時25分，最初測得規模4.2，一度上修至4.4，隨後又調降回4.2。居民表示，在瑪麗娜德瑞（Marina Del Rey）、霍桑（Hawthorne）、凡奈斯（Van Nuys）、皮科里韋拉（Pico Rivera）及南加州其他地區都感受到搖晃。

洛杉磯市消防局（LAFD）表示，地震後隨即進入地震警戒模式，直到凌晨4時30分前不久才解除。消防局在聲明中說：「全市106座社區消防站的人員，在洛杉磯市470平方英里的範圍內，從陸、空、海對各自轄區進行策略性勘查，檢查關鍵基礎設施及地方關注的區域。」

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）表示，包括洛杉磯國際機場（LAX）在內，均未傳出營運受影響的通報。這起洛杉磯郡地震，發生在蒙特瑞郡（Monterey County）附近19日深夜初步測得規模5.1地震的約4個半小時後。