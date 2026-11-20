辛辛那提動物園（Cincinnati Zoo）明星河馬費歐娜（Fiona）意外吞了一頂掉落其棲息地的帽子，搶救無效離世。(路透)

美國辛辛那提動物園（Cincinnati Zoo）明星河馬菲歐娜（Fiona）因誤吞遊客意外丟入圍欄內的帽子，經獸醫團隊連日搶救，仍於19日不幸死亡，享年9歲。園方表示，醫療團隊曾嘗試多種方式協助她排出異物，並提供24小時照護，但最終仍無法挽回她的生命。

辛辛那提動物園19日在Instagram發布消息表示：「我們懷著極度悲痛的心情告訴大家，菲歐娜沒有挺過這次醫療緊急狀況。儘管優秀的獸醫與飼育團隊多次嘗試幫助她，最終仍未能成功。」

園方指出，菲歐娜上周意外吞下一頂被遊客丟進棲息地的帽子。獸醫團隊起初認為，菲歐娜體型龐大，小型帽子應能自然通過消化道，而且她當時沒有出現任何不適症狀。

然而，幾天後菲歐娜的食慾開始下降，獸醫隨即安排血液檢查，初步結果並未發現異常，之後進一步進行超音波檢查，並透過直腸補充液體、給予藥物，試圖緩解噁心症狀，讓她恢復進食。

醫療團隊也諮詢獸醫及人類醫學專家，評估其他治療方案。不過，園方代表指出，成年河馬無法透過手術取出異物，因此只能寄望菲歐娜自行排出帽子。

後續檢查發現，菲歐娜有些脫水，團隊因此增加輸液治療，也安排灌腸，並向哥倫布動物園借來長達9英尺（約2.7公尺）的內視鏡，協助檢查她的消化道。

園方表示，19日醫療團隊持續提供必要的支持性治療，希望挽救菲歐娜，但最終搶救失敗。園方也請外界給予飼育員及所有參與救治的人員空間，讓他們有時間面對這項令人震驚的噩耗，並坦言全體員工都深受打擊。

菲歐娜2017年1月出生時，因早產6周，體重僅29磅（約13公斤），小到無法自行站立，也無法從母親比比（Bibi）身上吸奶，當時動物園工作人員緊急介入，提供全天候照護，讓她逐漸健康長大。

她的成長過程受到全球民眾關注，逐漸成為辛辛那提動物園最知名的明星動物之一。今年9歲生日，飼育員還特別準備西瓜款待她；10月時，園方也曾分享她與家人一起享用南瓜的影片。如今因意外吞下遊客帽子離世，令喜愛她的民眾深感不捨。