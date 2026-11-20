晶片大廠Nvidia輝達(另稱英偉達)共同創辦人馬拉科夫斯基在全體員工大會上，語帶哽咽公開批評前執行長黃仁勳背叛公司創立時的核心價值。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： Nvidia共同創辦人馬拉科夫斯基在員工大會上痛批黃仁勳背叛創立價值，並呼籲員工守護企業精神，董事會則已啟動切割與接班安排。

南韓媒體朝鮮日報20日報導，晶片大廠Nvidia輝達 (另稱英偉達)共同創辦人馬拉科夫斯基在全體員工大會上，語帶哽咽公開批評前執行長黃仁勳 背叛公司創立時的核心價值，並呼籲員工守護企業價值。

受黃仁勳爆出與疑似中國間諜女子黃樂（Alice Huang）及公司內部女主管有染醜聞影響，輝達（Nvidia）企業形象受重創，如今正朝正式與黃仁勳切割邁進。

輝達18日在美國加州聖克拉拉（Santa Clara）總部召開全體員工大會，馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）公開批評：「黃仁勳背叛了公司創立時確立的核心價值。」

隨後，輝達董事會也一再排除黃仁勳回歸的可能性，並正式宣布遴選新任執行長。

「朝鮮日報」（Chosun Ilbo）報導，這場會議是輝達自1993年創立以來，首度在沒有黃仁勳的情況下召開全體員工大會。會中經營團隊集體強調「後黃仁勳」體制，隨著員工力挺黃仁勳的聲浪出現減弱跡象，外界評估他重返經營層已變得相當困難。

根據「紐約時報」等媒體報導，身兼共同創辦人與副總裁的馬拉科夫斯基當天在加州總部的員工大會上公開抨擊黃仁勳。

他提及公司創立時確立的核心價值，例如「凡事維持最高標準」與「智識誠信」，並表示「上周第一項原則遭到違反，令我深感困擾」，這番話顯然是指黃仁勳的外遇風波。

在場員工轉述，馬拉科夫斯基發言時一度情緒激動，他在會中向員工喊話：「請守護公司的價值。」

他的批評之所以備受關注，是因為就連當年曾在輝達草創期調解共同創辦人之間衝突的人物，如今也站出來公開批評黃仁勳。馬拉科夫斯基1993年與黃仁勳及普里姆（Curtis Priem）共同創辦輝達。

輝達1999年首次公開募股（IPO）時，這3人各自持有約11%股份。黃仁勳自公司創立以來一直擔任執行長掌管經營，馬拉科夫斯基則留在技術領域。

根據黃仁勳傳記「黃仁勳傳」（The Thinking Machine）等資料，普里姆在公司成立初期曾因各種問題與黃仁勳激烈衝突，當時便由馬拉科夫斯基出面調解；隨後普里姆的職權縮減，並因個人因素逐漸淡出工作，最終於2003年離開輝達。