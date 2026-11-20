人工智慧巨頭Anthropic於19日在那斯達克掛牌上市，執行長和副共同創辦人阿莫戴兄妹(前排)主持敲鐘儀式。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic 7名創辦人宣布將把持有的80%個人股權投入慈善，上市後雖預估捐出約1500億元，仍可透過特別股維持對公司決策的主導權。

Anthropic 執行長阿莫戴(Dario Amodei)及公司其他六名創辦人同聲承諾，要將他們在這家最新上市的人工智慧 (AI )公司所持有的80%個人持股，投入慈善事業。隨著Anthropic於19日上市，這七名創辦人的身家總共超過1800億元，也就是他們承諾要捐出1500億元。

「財星」(Fortune)雜誌報導，阿莫戴最早於1月的一篇文章中提出這項承諾；他在文中警告AI風險，並主張因此技術致富者有責任解決AI科技帶來的經濟後果。10月26日對外公布的Anthropic公開募股(IPO)文件也重申這項承諾；指其創辦人「均承諾將撥出80%的Anthropic個人股權，投入慈善事業」。

這七名共同創辦人合計持有約16億9000萬股；他們分別是阿莫戴、現任公司總裁(阿莫戴的妹妹)丹妮拉．阿莫戴(Daniela Amodei)、運算長布朗(Tom Brown)、公共利益主管克拉克(Jack Clark)、科學長卡普蘭(Jared Kaplan)、架構師麥坎德利許(Sam McCandlish)和可解釋性研究 (interpretability research)主管奧拉(Christopher Olah)。

Anthropic上市文件描述七名創辦人的慈善承諾屬「自願」且「可撤銷」性質，而非具有法律約束力的義務。至於捐贈時間點與受贈對象，目前尚未確定。創辦人可透過慈善機構、私人基金會、捐贈者建議基金(Donor-Advised Funds)或其他慈善工具來履行承諾。

此外，即便創辦人捐出大部分持股，也不代表會失去公司內的話語權。根據Anthropic公司治理架構，七名創辦人將透過其共同持有的「創辦人責任有限公司」(Founder LLC)所持「特別股」，在股東表決事項上共同掌握50.1%投票權。

只要創辦人仍持有公司公開上市時所持A類股(Class A shares)的至少2%，便可保留其「創辦人責任有限公司」資格。這表示，即使創辦人捐出98%持股，仍能參與決定該「特別股」的投票意向。