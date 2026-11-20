AI摘要 文章摘要整理： Anthropic上市後股價首日上漲，帶動數千名員工與早期創投者財富暴增，也反映AI新創估值持續被市場追捧。

人工智慧(AI )新創公司Anthropic 於19日掛牌上市(IPO)，再掀一波致富潮。跟著公司轉型為AI巨頭的數千名員工一躍成為百萬富翁，視該公司為黑馬而大膽下注的創投業者也獲豐厚回報。

Anthropic開盤價報每股111.50元，較IPO價83元上漲28.5元，漲幅約34%，後來略跌。股票代號ANT。

儘管有AI泡沫化隱憂，散戶投資者仍不願錯過Anthropic股票上市。

非上市公司股票交易平台Hill.com估計，Anthropic公司5000多名員工的絕大多數可望因股票上市而成百萬富翁，其中約2800名員工持股價值可能至少1000萬元，另600名員工持股價值更可望超過1億元。

先前，SpaceX公司6月股票上市，據Hill.com分析，SpaceX股票上市約造就4400名百萬富翁。

Hill.com執行長班森(Andrew Benson) 住在Anthropic總部所在地舊金山，他目前所認識常乘坐私人飛機出行的人比幾年前多得多。

Anthropic是由一群前OpenAI 員工2021年創立，他們與當時的OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)對於AI潛在危險意見相左而發生衝突，進而離職另行創業。

創業初期，Anthropic曾遭頂級創投機構冷眼相待；後來，Anthropic憑藉對企業客戶的專注以及握有突破性的AI編碼工具Claude Code得以脫穎而出，終於成為AI領域領跑者，光是今年便籌集950億元資金。

以Anthropic發行價推估，該公司最大創投支持者目前持股價值達1500億元。據透露，舊金山兩家創投公司Lightspeed Venture Partners和Iconiq各自持有Anthropic股分，持股比率略低於2%，持股總價值超過250億元。

Lightspeed對Anthropic投資約34億元，Iconiq投資額更超過60億元；這兩家公司可望獲得數十億元收益。

風險投資機構Menlo Ventures合夥人莫菲(Matt Murphy)和Lightspeed合夥人馬特雷(Ravi Mhatre)等早鳥投資者，都前往紐約參加Anthropic上市敲鐘儀式。

Anthropic和ChatGPT開發商OpenAI崛起促使風險投資公司以更快速度籌集更多資金、進而推高其他AI新創公司估值。