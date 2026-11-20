最近發生連串的重大系統中斷，有些民眾開始採購囤積物資。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國近期接連發生系統中斷，引發部分民眾恐慌囤貨備災；川普則呼籲大家放輕鬆，強調一切正常，只是個別事件。

華盛頓郵報 19日報導，最近發生一連串重大系統中斷，某些美國人開始為擔心世界末日降臨採購並囤積物資，為了過去難以想像緊急狀況未雨綢繆。但川普 總統表示，大家應「放輕鬆」，並強調「一切都沒問題」。

住在印地安納州葛林伍德(Greenwood)、育有五名兒女的37歲婦人可瑞·羅斯(Korrie Roth)，在微軟 Outlook當機之前，製作水果罐頭只是興趣。但後來Apple Pay系統癱瘓，國家安全局(National Security Agency)內部高機密通訊網路異常中斷，她說：「現在我是為了生存而準備。」

羅斯表示，政府領導階層所有的解釋，都無法安撫她的情緒。她說，川普總統17日說「一切都很好，這就是生活」的說法缺乏同理心。

她表示，一點都沒有感覺安好，社群媒體動態滿是朋友驚慌失措詢問著相同問題：究竟發生了什麼事？

羅斯說，民眾理應相信政府會告知並保護人民，「但現在大家憂心忡忡，政府卻擺出『喔，你們真傻』的態度。」

羅斯買了一台手搖式收音機以及更多的瓶裝水，她找真正信任的人查證狀況，也就是她的父親。父親對她說，他在微軟當機期間買了一台可攜式發電機。

報導指出，一波波看似毫無關聯的系統中斷，加上內容含糊卻令人不安的媒體報導，引發民眾廣泛焦慮。不少民眾開始為最壞打算預做準備，例如大規模停電、供電網絡全面癱瘓，甚至世界末日到來。

但是川普在中國深圳接受福斯新聞訪問時，淡化了外界對這些事件的憂慮，當被問及民眾為了防範可能發生更大規模的故障或當機，而開始囤積物資時，川普回答：「告訴他們放輕鬆，一切都沒問題。這些都是個別事件。」

自喻「末日準備者」(preppers)的民眾則在臉書社團與Reddit社群分享如何預做準備的訣竅，強調沒有任何事情是絕不可能發生的。

一名60歲的退休飛機維修技師重新補滿家中儲藏室物資，買了能幫電子設備充電的太陽能行動電源站、16個小型丙烷瓦斯罐、一個大型丙烷瓦斯桶以及一台可攜式暖爐，過去一個月採購物資開銷大約3500元。

25歲印州全職母親卡蜜兒·希伯特(Camille Sibert)說，自己當了三年的「末日準備者」，但本周出現的混亂狀況證明她杞人憂天是對的。她與丈夫到沃爾瑪(Walmart)購買罐頭食品、加侖包裝的桶裝水、維他命以及非處方成藥，也把家裡車子加滿油。她說，寧可謹慎防範，也不要事後後悔。