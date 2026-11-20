大通、Visa、萬事達遇駭 上萬客戶個資外洩 這組織承認：我們幹的
摩根大通、Visa與萬事達卡疑遭駭客n0n攻擊，數萬名客戶個資外洩並在暗網被威脅公開，但業者稱支付資料未失守。
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摩根大通、Visa與萬事達卡疑遭駭客n0n攻擊，數萬名客戶個資外洩並在暗網被威脅公開，但業者稱支付資料未失守。
美國科技災難逐步惡化。美國最大銀行摩根大通(JPMorgan Chase)、兩大信用卡巨頭威士卡(Visa)和萬事達卡(Mastercard)傳出遭遇大規模網路攻擊，導致客戶個資遭竊，而且大通數千名摩根大通客戶的個資在網路被公開。據信它們遭到同一駭客組織攻擊，該組織聲稱已掌握「數萬名」客戶姓名、電郵、電話號碼、餐廳與飯店預訂資訊等。
摩根大通官方人員19日透露，駭客攻擊的目標是可存取該銀行行銷資料的「第三方供應商」。美聯社報導，外洩的資料似乎主要是大通客戶和部分銀行員工的電子郵件地址，此外，部分資料還包含他們的電話號碼。
威士卡透露，其亞太地區一家第三方服務供應商受到此次外洩事件影響，但支付資料與信用卡號並未遭竊。萬事達卡則表示，此次網路攻擊僅影響少數參與特定獎勵計畫的持卡人。
摩根大通強調，此次網路攻擊，與過去一周以來影響全球銀行、科技巨頭及聯邦政府機構的系統當機事件無關，也未造成該行服務出現其他異常中斷。大通未具體透露有多少客戶受此事件影響，只表示將聯繫受影響客戶，在「適當情況下」提供支援及免費信用監控服務。
資安公司SOCRadar指出，這波攻擊是由名為「n0n」的組織發動，該組織已在暗網(Dark Web)承認犯案。SOCRadar報告指出：「n0n網路勒索組織今年9月浮上檯面，以獲取經濟利益為動機，專注於竊取資料並進行勒索，且不依賴傳統的勒索軟體(ransomware)。」
每日郵報(Daily Mail)報導，針對摩根大通、威士卡及萬事達卡的攻擊，據信發生在11月16日前後；巧合的是，當天摩根大通及其他大型銀行也遭遇大規模系統當機。但摩根大通16日曾表示，當機是「企業內部硬體系統中的軟體錯誤」引起，沒有證據顯示與網路攻擊有關。
科技新聞媒體Cybernews追蹤據稱由n0n發出的勒索要求；該組織聲稱已竊取威士卡亞太市場「完整會員資料」，內容包含全名、個人電郵地址及手機號碼；自摩根大通竊得「數萬筆獨特的持卡人電郵地址」。據稱，n0n給予這些金融巨頭48小時期限支付贖金，否則將在暗網(dark web)公布竊得資料。
事件涉及美國最大銀行摩根大通，以及兩大信用卡巨頭Visa和萬事達卡。報導指三家公司疑遭同一駭客組織攻擊，且部分客戶個資已外洩並被公開到網路上。 目前外洩內容以第三方供應商資料為主，包含客戶與部分員工的電子郵件地址、電話號碼，另有姓名，以及餐廳和飯店預訂資訊等。Visa與萬事達卡則稱支付資料未遭竊。 資安公司指出，n0n已在暗網承認犯案，並聲稱掌握大量會員與持卡人資料。該組織要求相關公司在48小時內支付贖金，否則就會把竊得資料公開。
精華 FAQ
事件涉及美國最大銀行摩根大通，以及兩大信用卡巨頭Visa和萬事達卡。報導指三家公司疑遭同一駭客組織攻擊，且部分客戶個資已外洩並被公開到網路上。
目前外洩內容以第三方供應商資料為主，包含客戶與部分員工的電子郵件地址、電話號碼，另有姓名，以及餐廳和飯店預訂資訊等。Visa與萬事達卡則稱支付資料未遭竊。
資安公司指出，n0n已在暗網承認犯案，並聲稱掌握大量會員與持卡人資料。該組織要求相關公司在48小時內支付贖金，否則就會把竊得資料公開。
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