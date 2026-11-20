摩根大通、信用卡巨頭威士卡和萬事達卡傳遭網路攻擊，導致客戶個資遭竊。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 摩根大通、Visa與萬事達卡疑遭駭客n0n攻擊，數萬名客戶個資外洩並在暗網被威脅公開，但業者稱支付資料未失守。

美國科技災難逐步惡化。美國最大銀行摩根大通(JPMorgan Chase)、兩大信用卡巨頭威士卡(Visa )和萬事達卡 (Mastercard)傳出遭遇大規模網路攻擊，導致客戶個資遭竊，而且大通數千名摩根大通客戶的個資在網路被公開。據信它們遭到同一駭客 組織攻擊，該組織聲稱已掌握「數萬名」客戶姓名、電郵、電話號碼、餐廳與飯店預訂資訊等。

摩根大通官方人員19日透露，駭客攻擊的目標是可存取該銀行行銷資料的「第三方供應商」。美聯社報導，外洩的資料似乎主要是大通客戶和部分銀行員工的電子郵件地址，此外，部分資料還包含他們的電話號碼。

威士卡透露，其亞太地區一家第三方服務供應商受到此次外洩事件影響，但支付資料與信用卡號並未遭竊。萬事達卡則表示，此次網路攻擊僅影響少數參與特定獎勵計畫的持卡人。

摩根大通強調，此次網路攻擊，與過去一周以來影響全球銀行、科技巨頭及聯邦政府機構的系統當機事件無關，也未造成該行服務出現其他異常中斷。大通未具體透露有多少客戶受此事件影響，只表示將聯繫受影響客戶，在「適當情況下」提供支援及免費信用監控服務。

資安公司SOCRadar指出，這波攻擊是由名為「n0n」的組織發動，該組織已在暗網(Dark Web)承認犯案。SOCRadar報告指出：「n0n網路勒索組織今年9月浮上檯面，以獲取經濟利益為動機，專注於竊取資料並進行勒索，且不依賴傳統的勒索軟體(ransomware)。」

每日郵報(Daily Mail)報導，針對摩根大通、威士卡及萬事達卡的攻擊，據信發生在11月16日前後；巧合的是，當天摩根大通及其他大型銀行也遭遇大規模系統當機。但摩根大通16日曾表示，當機是「企業內部硬體系統中的軟體錯誤」引起，沒有證據顯示與網路攻擊有關。

科技新聞媒體Cybernews追蹤據稱由n0n發出的勒索要求；該組織聲稱已竊取威士卡亞太市場「完整會員資料」，內容包含全名、個人電郵地址及手機號碼；自摩根大通竊得「數萬筆獨特的持卡人電郵地址」。據稱，n0n給予這些金融巨頭48小時期限支付贖金，否則將在暗網(dark web)公布竊得資料。

摩根大通、信用卡巨頭威士卡和萬事達卡傳遭網路攻擊，導致客戶個資遭竊。(路透)