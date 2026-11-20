白宮周四任命克莉絲汀‧戴維斯為新的白宮「國家網路安全總監」。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 白宮在多起重大系統故障後撤換國家網路安全總監，改由五角大廈資訊長戴維斯接任；專家則警告，這波因更新出包引發的科技不穩定才剛開始。

根據政治新聞網站Axios報導，白宮 周四任命克莉絲汀‧戴維斯(Kirsten A. Davies)為新的白宮「國家網路安全總監」(National Cyber Director)。一位白宮官員告訴哥倫比亞廣播公司(CBS)，原白宮國家網路安全總監西恩·凱恩克羅斯(Sean Cairncross)已被解雇。

這是美國四大重要系統在六天之內接連爆發斷線後，政府第一次撤換高層主管。國家網路安全總監一職，負責聯邦政府的網路安全政策和策略。

戴維斯目前擔任五角大廈 資訊長，她負責的領域和經驗比凱恩克羅斯更豐富。凱恩克羅斯周四晚間聲明，能在川普政府任職是「畢生的榮幸」。

財星雜誌(Fortune)18日報導，網路安全領域最知名權威專家之一妮可・柏勒斯(Nicole Perlroth)警告說，目前正在邁入前所未有的科技不穩定期。她把這種現象形容為「漏洞浩劫」(vulnpocalypse)，並表示過去一周出現的狀況只能算是「第一章」(opening chapter)。

六天之內，微軟訂閱制的工具「365」服務中斷、聯邦航空總署(FAA)下令全國航班停飛、摩根大通(Chase)、富國銀行(Wells Fargo)等大銀行的客戶無法取款、國家安全局(NSA)內部高機密通訊網路癱瘓。

柏勒斯17日表示，正忙著回覆數以百計詢問世界末日是否到來的簡訊。她在社群平台X發表長文給出答案：「我們正邁入一個前所未有的科技不穩定期。」

她把這種現象描述為「漏洞浩劫」，並表示掌握消息與政府官員的說法並無矛盾，也就是絕大多數系統癱瘓的問題都出在更新出包。

柏勒斯曾任國土安全部網路安全諮詢委員會(Cybersecurity Advisory Committee)委員、「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)網安專案小組(Cyber Task Force)成員。

她說，企業賴以運作的軟體系統，如今幾乎沒有人能夠從頭到尾徹底理解。她表示，過去一周發生的一波波狀況只能算是「第一章」。

財星報導指出，修補程式的作業流程有另一個即將面臨考驗的日期，微軟公司(Microsoft)下一個「周二修補日」(Patch Tuesday)就在12月8日。

白宮周四任命克莉絲汀‧戴維斯為新的白宮「國家網路安全總監」。(美聯社) Kirsten Davies, Chief Information Officer of the Department of Defense, speaks during a House Committee on Armed Services Subcommittee on Cyber, Information Technologies, and Innovation hearing on the Information Technology Posture of the Department of Defense, Thursday, March 26, 2026, on Capitol Hill in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)【作者：美國聯合通訊社，日期：2026-03-26，數位典藏序號：20260327050934001】