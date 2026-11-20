AI摘要 文章摘要整理： Anthropic完成史上最大IPO後股價大漲，但其高額投資與獲利壓力仍在；同日美股未受激勵，四大指數反而全面下跌。

人工智慧(AI)巨頭Anthropic 於19日在那斯達克掛牌，完成史上規模最大的首次公開發行股票(IPO)，股價開盤大漲，市值一度突破2兆元，但美股 主要指數同日全面重挫。

全球首家上市前沿AI公司 未提振大盤

路透報導，Anthropic成為全球首家上市的前沿AI公司，開盤即衝上當天最高的111.53元，較每股83元的發行價高出34%，但股價隨後回落，收97.17元，比發行價多17.07%。

華盛頓郵報報導，Anthropic此次IPO募得813億元，超越太空探索科技公司(SpaceX )今年6月創下的750億元紀錄，發行時估值約1.5兆元；Anthropic另向Google、Nvidia(輝達，另譯英偉達)等科技巨頭私募，淨得260億元。

美聯社報導，Anthropic公開發行股數為9.8億股，加計私募後計算，總額為1073億元。

投資機構Yorkville Ives & Co.分析師艾夫斯(Dan Ives)表示，Anthropic是AI革命的心臟與肺臟，這是科技業的重大勝利，定價凸顯投資人需求強勁。

Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)說，若能證明在安全上做出正確選擇，同時打造極為成功的公司，業界其他企業也會受到啟發而跟進。他說：「我對我們未來能共同達成的成果極為樂觀」，又表示，「機器智慧的誕生是人類歷史的關鍵時刻之一，我們擁有讓它朝更好方向發展的罕見機會。」

然而，Anthropic的財務壓力不容小覷，該公司已負債62億元，且在標準會計準則下仍未獲利，並簽下未來須投入9000億元於運算力與基礎設施的合約，其中未來12個月即達700億元。

華郵指出，Anthropic最近一季營收年增11倍至160億元，但部分企業已因價格考量，自夏季起縮減對其程式開發工具的採用。

不過，史上最大規模的Anthropic IPO未能提振大盤，美股四大指數19日全面下跌，道瓊工業指數跌2.19%，收4萬9097.06點；那斯達克指數跌2.25%，收2萬3879.2點；史坦普500指數跌2.02%，收7175.83點；費城半導體指數跌2.41%，收9419.72點，全數創下數周或數月以來收盤新低。

Argent Capital投資組合經理艾勒布洛克(Jed Ellerbroek)表示，Anthropic的IPO吸引大量關注，但這些資金總得有來源，投資人正在調整投資組合將其納入，因此不會過度解讀當天的交易表現。