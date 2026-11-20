密西西比州民主黨籍新科聯邦參議員的科洛姆，是該州156年來選出的第一位非裔聯邦參議員。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： Nike原本答應贈送密西西比州高中第一名畢業生客製AF1，隨後更宣布擴大為全美高中畢業生代表的獎勵計畫。

響應密西西比州 新科聯邦參議員 科洛姆(Scott Colom)的請求。Nike公司決定，不但要為密西西比州每位高中畢業生代表(valedictorian)提供一雙客製化球鞋，還要將這項美意推廣全美。

今日美國(USA Today)報導，科洛姆16日在社媒呼籲Nike為密西西比州每所高中的第一名畢業生提供客製化的Air Force 1運動鞋，以肯定學生的學業成就，並鼓勵他們繼續努力。

Nike於17日公開回應，計畫將這項獎勵推展至全美各地高中畢業生代表。

「我們還要給你更棒的驚喜，本2026-2027學年度全美各地高中畢業生代表們，衝吧！敬請期待。」Nike在X平台上回覆。

這場互動始於16日，當時科洛姆在社群平台上發文，並標註了Nike及其零售帳號，請求該公司為密西西比州最優秀的高中畢業生提供客製版AF1運動鞋。

「為了紀念密西西比州歷史性的一刻，不如為今年密西西比州每一位高中畢業生代表客製一雙AF1 (我最愛的鞋款)？」科洛姆說，「這能激勵密西西比州的學生接下來更用功讀書」。

科洛姆提出這項請求的前幾天，他剛剛在激烈的期中選舉中擊敗了共和黨現任聯參議員海德史密斯(Cindy Hyde-Smith)，成為「重建時期」(Reconstruction)以來，密西西比州選出的第一位非裔聯邦參議員。「重建時期」係指南北戰爭結束後，美國重新融合為一個國家的歷史，大約從1865年至1877年。

在Nike宣布擴大計畫後，科洛姆對該公司表達感謝，並建議將1870年密西西比州首位非裔聯邦參議員雷維爾斯(Hiram Revels)的歷史精神融入鞋款設計中。

「我為@Nike在這個歷史性時刻挺身而出，激勵全美各地的學生而感到無比驕傲，」科洛姆說，「請考慮在設計中向雷維爾斯致敬。」

這項最初為了表揚密西西比州應屆高中畢業生的活動，已經發展成為全國性的計畫。Nike尚未公布關於學生如何取得獲獎資格、球鞋如何發放，以及客製版Air Force 1鞋款具體外觀等細節。

Nike公司響應科洛姆的請求，將要為全美每位應屆高中畢業生代表提供一雙客製化Air Force 1球鞋，鼓勵學生努力用功。(路透)