由於火雞和貨運燃料價格雙雙創新高，今年感恩節大餐將比往年更貴；10人份感恩節大餐平均每人成本將達58.63元。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國感恩節大餐成本今年回升，火雞與柴油價格雙漲推高整體費用，10人份餐點人均達58.63元，部分超市則以低價套餐搶客。

美國農場局聯合會(American Farm Bureau Federation, AFBF) 18日公布最新調查，今年感恩節 的火雞和貨運燃料價格雙雙創新高，過節大餐將比往年更貴；10人份感恩節大餐平均每人成本將比去年上漲6%、達58.63元。

AFBF調查以全美50州和波多黎各數百名志工追蹤的食品雜貨價格為主要依據；該機構已追蹤感恩節消費成本長達40年。今年是2022年以來感恩節大餐成本首次上漲， 2022年感恩節晚餐人均費用為64.05元、破紀錄。

AFBF表示，柴油價 格上漲導致農民加工和運輸牛奶 、餐包、馬鈴薯和蔓越莓等感恩節主要食材成本水漲船高。美國汽車協會(AAA)數據顯示，伊朗戰爭爆發以來柴油價格飆漲，9月全美平均價格達到破天荒的每加侖6.53元；18日全美均價為5.96元，較去年同期上漲58%。

火雞價格近年也大漲。AFBF稱，今年16磅重火雞平均23.68元，較去年上漲2.18元。

2022年爆發的禽流感重創全美火雞養殖場，研究分析機構Leap Market Analytics執行董事喬丹(Mark Jordan)指出，幸好目前病例數逐漸減少，今年火雞產量也大幅增加。

另一方面，全美愈來愈多人追求精瘦蛋白質（Lean protein）、導致火雞需求大增，蠶食庫存並推高價格。農業部預計，今年整隻冷凍火雞批發價平均每磅1.76元，創新高，較去年上漲 29%。

喬丹表示，油價明年可能更進一步影響火雞價格。

另一方面，部份食材如1磅裝胡蘿蔔和芹菜蔬菜拼盤、1磅袋裝冷凍豌豆、冷凍派皮都較去年便宜。

部分商店為吸引顧客不惜降低火雞等感恩節必備食品價格。平價超市Aldi推出39元10人份感恩節套餐，菜色與AFBF菜單內容相似；沃爾瑪(Walmart) 10人份感恩節套餐35元，增加玉米鬆餅粉和棉花糖等食材，但不包括胡蘿蔔和芹菜。

新冠疫情爆發以來食品價格居高不下。政府數據稱，2021年10月至2026年10月間家庭食品價格上漲22%，幾乎是尋常漲幅兩倍。農業部預測家庭食品價格今年將上漲2.3%，近幾年年均漲幅2.6%。