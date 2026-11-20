新罕布夏聯邦地區檢察官克里根(Erin Creegan)。(聯邦司法部)

AI摘要 文章摘要整理： 新罕布夏州一對中國籍夫婦涉入跨州電信詐騙網絡，主要鎖定老年受害者，並以盜得的卡片資料、禮品卡與現金進行轉運和購買高價商品後認罪。

新罕布夏州 一對中國籍夫婦涉嫌參與電信詐騙，受害者大部分為老年人，金額高逾280萬元。兩人18日在聯邦地區法院當庭認罪，可能面臨最高20年有期徒刑。法官定於明年3月3日宣判刑期。

緬因州 媒體Maine Wire報導，被告分別為43歲中國籍男子陳忠(Zhong Chen，譯音)及其32歲妻子郭思佳(Sijia Guo，譯音)，居住於新罕州貝德福德(Bedford)。

新罕布夏聯邦地區檢察官克里根(Erin Creegan)在庭上指出，這對夫婦參與一個橫跨美國多個州、與中國境內犯罪集團有關的詐騙網絡。

兩人的工作是負責接收中國犯罪集團盜竊取得的禮品卡，用以購買的iPhone、iPad及Coach包包等高價商品，然後轉運。另外，他們利用微信接收中國犯罪分子傳來的被竊信用卡和記帳卡資料，然後在各地郵局及商店購買匯款單、禮品卡等。另一個工作則是接收全美各地受害長者寄送來的現金。

根據檢方描述，兩人參與的犯罪活動就是通過欺詐獲取現金、利用被盜銀行卡套取資金，使用被盜禮品卡購買高價商品並跨州轉運出售。

檢方提到的案件中，包括路易斯安納州一名老年受害者，把1萬元現金寄到陳郭兩人的住處，購買一隻小狗。另一案件，兩人2025年6月13日前往麻州六家郵局，利用被盜的信用卡和記帳卡購買了16張匯款單，總額達1.46萬元。

檢察官還說，中國境內犯罪分子利用盜竊得來的禮品卡，購買蘋果手機等高檔產品，然後寄到新罕州多個地址，包括陳、郭的住處，原因是該州不收銷售稅。

監控紀錄顯示，郵局及多家快遞公司每星期會向陳郭位於貝德福德住處寄送數十個包裹。當局在搜查陳郭兩人住所時，發現大量美元現金，一盒盒高端商品及奢侈品。

串謀電信詐騙罪最高可判20年，刑滿後再接受最長三年監管，被告還可能被處以最高25萬元罰款或相當於犯罪所得總額兩倍。