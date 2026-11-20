為解決社安金信託基金用罄危機，共和黨路易斯安納州聯邦參議員卡西迪研擬提出規模1.5兆元的社安金投資基金計畫。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 卡西迪提議以舉債1.5兆建立獨立投資基金救社安金，宣稱可支應最高70%支出，但仍遭魏登反對，國會審議前景未明。

為解決社安金信託基金用罄危機，共和黨 路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)研擬提出規模1.5兆元的社安金投資基金計畫，如果落實可望支應社安金制度最高70%花費。卡西迪日前表示，川普 總統已經承諾將支持立法，提案計畫也獲得共和黨與民主黨 國會議員支持。他說：「我獲得民主黨人士的支持，這是一項跨黨派法案。」

卡西迪周末期間接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目專訪時說，參院多數黨領袖熊恩(John Thune)與共和黨愛阿華州聯邦參議員克雷波(Mike Crapo)均承諾為這項提案舉辦聽證會並進行條文審議。

共和黨路易斯安納州聯邦參議員卡西迪研擬提出規模1.5兆元的社安金投資基金計畫。(美聯社)

他說，提案內容包括舉債1.5兆，把錢放進一個獨立於社安金信託基金之外的投資基金裡，在未來60年期間用來投資更廣泛的經濟領域。他說，這個新成立的投資基金可望支應社安金制度高達70%的開銷。

不過，卡西迪說，參院財政委員會民主黨首席成員、俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)拒絕配合。

卡西迪表示，魏登反對將納稅人的錢投入股市，但魏登在前總統布希(George W. Bush)執政期間的聯邦鐵路退休計畫當中，卻曾支持類似政策。

卡西迪說，提案可望在參院獲得60張贊成票，並且在眾院表決通過，最終在川普簽署之下法律生效。他表示，國會現在就要採取行動搶救社安金計畫。

今年10月，卡西迪曾將說明社安金投資基金的經費來源可以有兩種方式：五年之內投入1.5兆資金或每年投入2500億元。他說，投資基金在未來65年至75年裡，可忘支應社安金計畫60%到70%開銷。他說，如果國會沒有採取行動，社安金福利恐將縮水28.5%。

非黨派華府智庫「都會-布魯金斯稅收政策中心」(Urban-Brookings Tax Policy Center)研究員瑞德爾(Jessica Riedl)在11月發表的分析報告中說，薪資稅短期之內不太可能調高，社安金信託基金預計2032年耗盡，到時候社安金福利將減少22%。