特斯拉執行長馬斯克。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克在高峰會上盛讚黃仁勳、後悔重金助選失利，並表示自己不是MAGA派，同時淡化德州新州長上任後對旗下企業的衝擊。

億萬富豪馬斯克 表示，他不認為輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳 對美國不忠，同時他把長黃仁勳去職一事，比擬為一支球隊在連勝時把「籃球之神」麥可·喬丹 踢出隊伍；他也評論自己豪擲4.45億美元政治捐款卻換來共和黨期中選舉慘敗一事，表示「感到愚蠢」。

馬斯克周三在《紐約時報》DealBook高峰會上表示：「這就像一支球隊正處於連勝時期，卻把麥可．喬丹（Michael Jordan）踢出球隊一樣。這對股東來說，顯然不是件好事。」

目前馬斯克正隨同美國總統川普訪問中國，並透過遠端連線參與活動。他表示，自己樂意聘用黃仁勳，並補充說：「但有誰不會呢？」

當被問及是否曾與川普討論黃仁勳的未來時，馬斯克多次迴避有關黃仁勳的提問。他表示：「我們並不是董事會成員。」

4.45億美元打水漂 坦言政治獻金「相當愚蠢」

另外，針對共和黨在美國期中選舉挫敗，馬斯克坦言，對自己在這次選舉中投入的鉅額資金感到有些後悔。

馬斯克說：「我對於自己花了這麼多錢，卻沒看到多少成果，感到相當愚蠢。如果時光能倒流，我大概會少花一點錢。」

這是馬斯克迄今針對共和黨本月初選舉失利所發表的最具體評論。身為共和黨主要金主，也是川普的盟友，馬斯克在這個選舉周期捐出超過4.45億美元（新台幣約147億元）。這筆驚人金額引發部分選民反彈，也成為民主黨候選人攻擊焦點。

身兼SpaceX與特斯拉執行長的馬斯克，以及他旗下的企業，如今可能面臨聲勢大漲的民主黨領袖更嚴格的監督。部分民主黨人士已誓言調查川普的盟友，並特別針對馬斯克旗下企業加強監管。

馬斯克投入的政治資金，絕大多數都花在未能勝選的候選人身上。根據聯邦選舉委員會（FEC）申報資料，馬斯克資助的兩個超級政治行動委員會——America PAC與Texas PAC，大舉投入資金支持共和黨參眾議員候選人，但這些候選人最終都落敗。

淡化與民主黨新州長衝突風險 表示德州一切都會沒問題

民主黨也在德州其他層級的選舉中取得重要勝利，而德州正是馬斯克打造其企業版圖的重要據點。特斯拉在奧斯汀附近設有大型工廠；SpaceX則在德州沿海的發射基地發射火箭，該基地已重新設立為星際基地市（Starbase）；兩家公司還計畫聯手興建一座名為Terafab的晶片工廠。

德州當選州長、民主黨的希諾霍薩（Gina Hinojosa）曾質疑即將卸任的州長艾伯特（Greg Abbott）同意為Terafab計畫提供17億美元租稅優惠的決定，也點名SpaceX獲得的其他州政府補助。她在競選期間呼籲立即暫停資料中心開發，並指控開發商推升公用事業費率、耗盡水資源。

儘管如此，馬斯克淡化了與希諾霍薩可能發生衝突的風險，表示他預期她會是「相當溫和」的州長。

馬斯克說：「我不認為她是極左派州長。根據我聽到的所有有關她的消息，我認為德州一切都會沒問題。」

馬斯克也試圖與「讓美國再次偉大」（MAGA）運動保持距離，並表示：「我不是MAGA派。」

這番言論與兩年前川普競選總統期間，馬斯克對MAGA口號的熱烈擁抱形成鮮明對比。2024年10月，馬斯克曾在賓州巴特勒的一場造勢活動中登台，戴上一頂黑色MAGA帽，並特別強調自己的裝扮。

馬斯克當時說：「各位可以看到，我不只是MAGA派，我還是『暗黑MAGA』（Dark MAGA）。」