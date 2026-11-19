特斯拉執行長馬斯克（右）19日在廣東深圳與中國貿促會會長任鴻斌會面。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克在深圳會見中方官員時讚揚中國建設與鐵路，並表示Tesla將續增中國產量；他同時在X發文談「修昔底德陷阱」，引發關注。

亞太經合組織（APEC ）峰會在深圳舉行，隨美國總統川普訪問的Tesla 執行長馬斯克 （Elon Musk），19日與中國貿促會會長任鴻斌會見時表示，Tesla將繼續在中國提高產量。同時，首度公開到訪深圳的馬斯克18日也在社媒X發文，探討中美能否避免「修昔底德陷阱」，引發討論。

任鴻斌今天在深圳會見馬斯克，馬斯克在會面中表示自己是「中國的超級粉絲」，指中國擁有眾多宏偉壯觀的建築與自然景觀，並特別點讚中國的鐵路系統。他稱Tesla會繼續在中國提高產量。

央視新媒體「玉淵譚天」影片顯示，馬斯克會面期間與隨行的小兒子互動，問他：「你愛中國嗎？」兒子回答「是」；馬斯克笑稱兒子的玩具上都印著「中國製造」，兒子覺得中國是玩具的天堂，所以每次都很期待到訪中國。

昨天美方車隊駛往川普下榻的深圳東海朗廷酒店期間，現場也拍到馬斯克現身在美國代表團的旅遊巴士中。新華社App引述馬斯克說，「中國很酷。我一直鼓勵世界各地的人們來中國走走，親眼看看中國這些了不起的地方。」

昨天馬斯克也在社媒平台X發文，「修昔底德陷阱（Thucydides Trap）真的可以避免嗎？」隨後他再補充，「我希望可以，但不可避免的是，最有趣的結果往往也是最有可能發生。」相關言論引發討論。

「修昔底德陷阱」得名於古希臘歷史學家修昔底德（Thucydides）在「伯羅奔尼撒戰爭史」中提出，雅典崛起引起斯巴達恐懼，最終使戰爭「不可避免」。該概念由哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）提出，用來描述當新興強國崛起、威脅現有強國霸主地位時，雙方可能直接爆發戰爭衝突。

川普5月訪中在北京人民大會堂與大陸國家主席習近平會談時，習近平亦曾提及能否跨越「修昔底德陷阱」，是中美領導人需共同面對的重要課題。