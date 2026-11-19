Atoms共同創辦人兼執行長、Uber共同創辦人卡蘭尼克18日在美國德州奧斯汀舉行的TomorrowX峰會上發言。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳因婚外情與涉中情報疑雲下台後，Uber創辦人卡蘭尼克等矽谷名人公開聲援，主張他對美國AI生態系至關重要，並質疑輝達董事會處置太快。

Nvidia輝達 (另稱英偉達)創辦人黃仁勳 上周因遭揭露與2名女性有婚外情而辭職，其中一名對象被美國官員懷疑在兩人交往期間向中國情報機構提供情報。儘管輝達董事長已表明公司無意讓黃仁勳回任，矽谷 同行要求他復職的聲浪18日仍持續發酵。Uber共同創辦人卡蘭尼克（Travis Kalanick）更暗示，將在輝達發起抗議。

連結：https://x.com/dnapway/status/2123160327919743394?a=UMcoRsQJG8iSlnDxhf4&s=20

華爾街日報報導，卡蘭尼克穿著黑色皮夾克，登上德州奧斯汀TomorrowX峰會的舞台。站在他身旁的馬斯克（Elon Musk）好友兼長期投資人葛拉西亞斯（Antonio Gracias），也穿著黑色皮夾克。由於黑色皮夾克是黃仁勳的招牌穿著，葛拉西亞斯打趣說：「你的外套看起來很像黃仁勳的。」卡蘭尼克回應：「對，我們得讓黃仁勳回來。」

卡蘭尼克還說，他將帶著「鑲滿晶圓的擴音器」前往輝達辦公室，帶領員工集體離崗抗議。他表示：「讓我們為正確的事奮鬥，盡最大努力一搏。我們無法控制結果，但他X的就是要奮戰到底。」

黃仁勳17日在下台後首度公開發言，表示若董事會認為他回任符合股東、員工、公司及美國的最大利益，他願意重返輝達擔任執行長。卡蘭尼克則將黃仁勳的遭遇，與自己當年力圖保住Uber執行長職位的經歷相提並論。他最終於2017年在壓力下辭職。華爾街日報未能立即聯繫上卡蘭尼克請他置評。

華爾街日報指出，黃仁勳的支持者主張他挺美，對美國維持蓬勃發展的開源人工智慧（AI）生態系至關重要，並質疑董事會宣布的調查尚未公布結果，黃仁勳為何就被迫下台。同樣在18日舉行的紐約時報DealBook峰會（DealBook Summit）上，科技界人士也輪番讚揚黃仁勳。

從中國遠端參與峰會的馬斯克，將黃仁勳遭撤換比喻為「球隊正處於連勝之際，卻把麥可喬丹（Michael Jordan）踢出球隊」，並重申先前在X的發言，表示願意聘用黃仁勳。國防科技公司安杜里爾（Anduril）創辦人拉奇（Palmer Luckey）也說：「在這個關鍵時刻，沒有人能取代黃仁勳。」

OpenAI總裁布羅克曼（Greg Brockman）形容黃仁勳「獨一無二」，執行長奧特曼（Sam Altman）則說：「很難想像沒有黃仁勳的AI產業會是什麼樣子。」

投資人方面，創投公司SV Angels創辦人康威（Ron Conway）在X發文質疑：「輝達董事會是否失去判斷力？內部調查都還沒完成，董事會就已對他下定論。為什麼要趕走一位富有遠見的美國創辦人？」

潘興廣場（Pershing Square）創辦人艾克曼（Bill Ackman）也在X痛批輝達董事：「對一家規模如此龐大、對我國及全世界如此重要的公司而言，董事會的行為令人震驚，尤其是在當前這個歷史時刻。」