Nvidia傳牽線阿里、黃樂 涉避美管制
報導稱Nvidia曾牽線阿里巴巴與被疑為中國間諜的黃樂，讓其透過Megaspeed取得資金與晶片，並疑似協助中國企業繞過美國先進AI晶片出口管制。
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報導稱Nvidia曾牽線阿里巴巴與被疑為中國間諜的黃樂，讓其透過Megaspeed取得資金與晶片，並疑似協助中國企業繞過美國先進AI晶片出口管制。
科技媒體The Information引述匿名消息人士報導，2022年，美國實施先進半導體出口管制前數月，Nvidia(輝達，另譯英偉達)銷售團隊將中國科技巨擘阿里巴巴集團介紹給如今被懷疑是中國間諜的黃樂，促成雙方日後在Nvidia晶片相關業務上的合作。
消息人士透露，透過這次牽線，黃樂(Alice Huang)成功爭取阿里巴巴成為客戶，並以此取得銀行貸款，籌措購買Nvidia晶片所需資金。
同時，阿里巴巴透過黃樂獲得管道，得以繞過美國出口管制措施，在東南亞取得並租用Nvidia晶片。
Nvidia銷售團隊2022年為雙方牽線時，人工智慧(AI)熱潮尚未全面興起。阿里巴巴當時是亞洲最大雲端運算公司，也是Nvidia那時的先進晶片A100的主要買家。
黃樂則準備創業，向雲端業者出租晶片，這項事業後來發展為新加坡數據中心公司Megaspeed。
據報，黃樂曾任Megaspeed董事總經理八個月，之後卸任並與公司切斷關係。
Nvidia將阿里巴巴介紹給黃樂數月後，2022年8月，時任美國總統拜登(Joe Biden)政府開始限制向中國出口A100等先進AI晶片。
The Information指出，當阿里巴巴難以取得Nvidia晶片，Nvidia銷售代表再次向阿里巴巴提出透過Megaspeed取得晶片的解決方案。
這項提議主張，Megaspeed能把東南亞當作據點，將晶片出租給阿里巴巴。
根據The Information，黃樂透過Megaspeed以及與其家族有關聯的中企「上海世紀利通」(Shanghai Century Litong)，將價值數十億美元、遭禁止出口的Nvidia晶片走私至中國。相關出口禁令適用期間為2023年至2025年。
Megaspeed與上海世紀利通取得的部分Nvidia晶片，最終用於阿里巴巴、騰訊及中國較小規模AI實驗室所營運的數據中心。
Nvidia曾為阿里巴巴與Megaspeed牽線一事，是首次被媒體報導。
The Information認為，這顯示Nvidia在前執行長黃仁勳領導下，曾積極協助試圖規避美國出口管制的中國企業取得輝達晶片。
當時的出口規定僅對晶片直接銷往中國做出限制，並未禁止中國企業透過海外管道取得先進晶片。
根據消息人士，Nvidia為阿里巴巴和黃樂牽線具有多重目的。
對Nvidia而言，這既能維繫其與中國企業的關係，也能留住阿里巴巴這樣的大客戶。對Megaspeed來說，這有助公司取得銀行貸款，籌措購買晶片所需資金。
一名消息人士告訴The Information，Nvidia基於這類目的介紹給阿里巴巴的公司不只Megaspeed一家，但其他公司的身分尚未曝光。
消息人士稱，Nvidia此舉一方面是為了維持與中國企業的關係，另一方面也想留住阿里巴巴這類大客戶，並讓相關公司透過海外管道繼續採購晶片。 黃樂成功爭取阿里巴巴成為客戶，並以此取得銀行貸款，籌措購買Nvidia晶片的資金；之後又透過Megaspeed建立租賃與轉運晶片的商業模式。 報導認為，Nvidia在黃仁勳領導下，曾積極協助中國企業透過東南亞等海外據點取得先進晶片，可能間接幫助其規避美國對中國的出口管制。
精華 FAQ
消息人士稱，Nvidia此舉一方面是為了維持與中國企業的關係，另一方面也想留住阿里巴巴這類大客戶，並讓相關公司透過海外管道繼續採購晶片。
黃樂成功爭取阿里巴巴成為客戶，並以此取得銀行貸款，籌措購買Nvidia晶片的資金；之後又透過Megaspeed建立租賃與轉運晶片的商業模式。
報導認為，Nvidia在黃仁勳領導下，曾積極協助中國企業透過東南亞等海外據點取得先進晶片，可能間接幫助其規避美國對中國的出口管制。
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