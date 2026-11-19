圖為世界媒體峰會的出席者，8日參訪阿里巴巴北京總部園區。傳Nvidia於2022年牽線阿里巴巴與黃樂，涉助規避晶片管制。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 報導稱Nvidia曾牽線阿里巴巴與被疑為中國間諜的黃樂，讓其透過Megaspeed取得資金與晶片，並疑似協助中國企業繞過美國先進AI晶片出口管制。

科技媒體The Information引述匿名消息人士報導，2022年，美國實施先進半導體出口管制前數月，Nvidia(輝達，另譯英偉達)銷售團隊將中國科技巨擘阿里巴巴 集團介紹給如今被懷疑是中國間諜 的黃樂，促成雙方日後在Nvidia晶片相關業務上的合作。

消息人士透露，透過這次牽線，黃樂(Alice Huang)成功爭取阿里巴巴成為客戶，並以此取得銀行貸款，籌措購買Nvidia晶片所需資金。

同時，阿里巴巴透過黃樂獲得管道，得以繞過美國出口管制措施，在東南亞取得並租用Nvidia晶片。

Nvidia銷售團隊2022年為雙方牽線時，人工智慧(AI)熱潮尚未全面興起。阿里巴巴當時是亞洲最大雲端運算公司，也是Nvidia那時的先進晶片A100的主要買家。

黃樂則準備創業，向雲端業者出租晶片，這項事業後來發展為新加坡數據中心公司Megaspeed。

據報，黃樂曾任Megaspeed董事總經理八個月，之後卸任並與公司切斷關係。

Nvidia將阿里巴巴介紹給黃樂數月後，2022年8月，時任美國總統拜登(Joe Biden)政府開始限制向中國出口A100等先進AI晶片。

The Information指出，當阿里巴巴難以取得Nvidia晶片，Nvidia銷售代表再次向阿里巴巴提出透過Megaspeed取得晶片的解決方案。

這項提議主張，Megaspeed能把東南亞當作據點，將晶片出租給阿里巴巴。

根據The Information，黃樂透過Megaspeed以及與其家族有關聯的中企「上海世紀利通」(Shanghai Century Litong)，將價值數十億美元、遭禁止出口的Nvidia晶片走私至中國。相關出口禁令適用期間為2023年至2025年。

Megaspeed與上海世紀利通取得的部分Nvidia晶片，最終用於阿里巴巴、騰訊及中國較小規模AI實驗室所營運的數據中心。

Nvidia曾為阿里巴巴與Megaspeed牽線一事，是首次被媒體報導。

The Information認為，這顯示Nvidia在前執行長黃仁勳領導下，曾積極協助試圖規避美國出口管制的中國企業取得輝達晶片。

當時的出口規定僅對晶片直接銷往中國做出限制，並未禁止中國企業透過海外管道取得先進晶片。

根據消息人士，Nvidia為阿里巴巴和黃樂牽線具有多重目的。

對Nvidia而言，這既能維繫其與中國企業的關係，也能留住阿里巴巴這樣的大客戶。對Megaspeed來說，這有助公司取得銀行貸款，籌措購買晶片所需資金。

一名消息人士告訴The Information，Nvidia基於這類目的介紹給阿里巴巴的公司不只Megaspeed一家，但其他公司的身分尚未曝光。