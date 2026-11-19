荷蘭畫家梵谷於1890年創作的「盛開的栗樹」，18日在紐約蘇富比以1億9043萬元成交，打破梵谷個人畫作的拍賣紀錄。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 梵谷名作「盛開的栗樹」在紐約蘇富比以1億9043萬元成交，刷新個人拍賣紀錄；拍賣前先與原藏家繼承人和解，讓競標順利進行。

荷蘭畫家梵谷(Vincent van Gogh)於1890年創作的「盛開的栗樹」(Blossoming Chestnut Trees)18日在紐約蘇富比(Sotheby's)以1億9043萬元成交，打破梵谷個人畫作的拍賣 紀錄，也成為史上拍賣價格第四高的名畫。

華爾街日報報導，「盛開的栗樹」描繪法國村莊街景，其拍賣價超越2022年拍賣的梵谷1888年作品「柏樹果園」(Orchard with Cypresses)的1億1720萬元，「柏樹果園」原為微軟 (Microsoft )共同創辦人艾倫(Paul Allen)的收藏。

「盛開的栗樹」如今躋身史上最高價拍賣畫作前五名，僅次於達文西(Leonardo da Vinci)、克林姆(Gustav Klimt)與沃荷(Andy Warhol)的作品，這些作品的成交價都超過1.8億元。

蘇富比此次能順利拍賣，是因為在拍賣前夕與一位猶太出版商的繼承人達成和解協議。

該家族1936年賣出這幅畫，繼承人透過律師主張，畫作是在納粹時期被迫出售；蘇富比則主張，調查證明當時屬於公平交易；雙方達成的協議內容未公開，讓藏家得以不受爭議陰影影響競標。

現場有兩名競標者出價，過程平穩而不激烈，經銷商阿夸維拉(Bill Acquavella)在拍賣廳以1.65億元落槌價得標，加計佣金後為1億9043萬元。

繼承人的代理律師施納貝爾(Gunnar Schnabel)在私人房間觀看拍賣，事後以電郵發表聲明。他說：「費雪(Fischer)家族很高興，這幅傑出的梵谷畫作在塞繆爾與赫德維希．費雪夫婦(Samuel and Hedwig Fischer)的柏林家中懸掛了25年後，找到新主人，希望此次和解有助其他繼承人找到一條讓正當主張被承認的道路」。

這幅畫來自阿根廷布宜諾斯艾利斯藝術收藏家內莉．阿里埃塔．德．布拉基耶(Nelly Arrieta de Blaquier)的遺產，她與已故的糖業大亨丈夫布拉基耶(Carlos Pedro Blaquier)自1960年代起收藏印象派與現代傑作，兩人先後於2020年與2023年辭世。這批遺產第一波12件拍賣品估價約4.5億元，是紐約本季拍賣中最受矚目的一批。