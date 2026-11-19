民主黨參議員候選人佩爾托拉擊敗連任兩屆的共和黨現任參議員蘇利文，翻轉川普總統多次大幅勝選的阿拉斯加州。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 阿拉斯加參院席次翻盤後，民主黨期中選舉共翻轉9席，最終以56席奪回參院多數，寫下1958年以來最佳紀錄。

阿拉斯加期中選舉參議員結果17日晚間公布最後計票結果，民主黨 參議員候選人佩爾托拉(Mary Peltola)擊敗連任兩屆的共和黨 現任參議員蘇利文(Dan S. Sullivan)，翻轉川普總統多次大幅勝選的州。阿拉斯加是今年期中選舉最後一席分出勝負的聯邦參院 戰場，民主黨翻轉參院共九席，改寫1958年以來最多的紀錄。

美聯社報導，共和黨原本以53席比47席的選前優勢進入選舉，結果選後民主黨反以56席比44席奪回多數，新國會明年1月開議後，將是民主黨16年來在參院最大的優勢。

民主黨在2011年1月3日結束的第111屆國會尾聲曾握有58席；1958年艾森豪總統(Dwight Eisenhower)第二任期的期中選舉，民主黨奪下13席共和黨席次，並贏得阿拉斯加新設的兩席，合計增加15席。

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)在社群媒體發表聲明表示，56席在短短幾個月前還是難以想像的結果，並指多數人在本屆選戰初期，並不認為民主黨有可能拿下51席。

此前，民主黨挑戰者科洛姆(Scott Colom)稍早在密西西比州勝選參議員，已是民主黨第八個翻轉席次，也是1986年雷根總統(Ronald Reagan)第二任期期中選舉以來，民主黨單次期中選舉最大斬獲。

除了參院之外，民主黨也已奪回眾院，截至17日增加42席。

佩爾托拉在聲明中表示，選民傳達明確訊息，即華府的現狀對阿拉斯加行不通。她表示，競選期間與長者談到魚架空蕩蕩時落淚，也遇到無力負擔住房的家庭，以及得在取暖與餵飽家人之間抉擇的父母。

佩爾托拉曾是阿拉斯加在國會唯一的眾議員，也是第一位進入國會的阿拉斯加原住民。她屬於尤皮克族(Yup'ik)，競選期間強調成長於阿拉斯加西部的經歷，主打「阿拉斯加優先」，並與全國民主黨人保持距離。

佩爾托拉表示，熟悉她的阿拉斯加人都知道，她既不是自由派也不激進，只希望盡可能以無黨派方式為阿拉斯加人的最大利益努力。