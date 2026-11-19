翻轉阿拉斯拉 美民主黨參院奪56席 改寫1958年來紀錄
阿拉斯加參院席次翻盤後，民主黨期中選舉共翻轉9席，最終以56席奪回參院多數，寫下1958年以來最佳紀錄。
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阿拉斯加參院席次翻盤後，民主黨期中選舉共翻轉9席，最終以56席奪回參院多數，寫下1958年以來最佳紀錄。
阿拉斯加期中選舉參議員結果17日晚間公布最後計票結果，民主黨參議員候選人佩爾托拉(Mary Peltola)擊敗連任兩屆的共和黨現任參議員蘇利文(Dan S. Sullivan)，翻轉川普總統多次大幅勝選的州。阿拉斯加是今年期中選舉最後一席分出勝負的聯邦參院戰場，民主黨翻轉參院共九席，改寫1958年以來最多的紀錄。
美聯社報導，共和黨原本以53席比47席的選前優勢進入選舉，結果選後民主黨反以56席比44席奪回多數，新國會明年1月開議後，將是民主黨16年來在參院最大的優勢。
民主黨在2011年1月3日結束的第111屆國會尾聲曾握有58席；1958年艾森豪總統(Dwight Eisenhower)第二任期的期中選舉，民主黨奪下13席共和黨席次，並贏得阿拉斯加新設的兩席，合計增加15席。
參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)在社群媒體發表聲明表示，56席在短短幾個月前還是難以想像的結果，並指多數人在本屆選戰初期，並不認為民主黨有可能拿下51席。
此前，民主黨挑戰者科洛姆(Scott Colom)稍早在密西西比州勝選參議員，已是民主黨第八個翻轉席次，也是1986年雷根總統(Ronald Reagan)第二任期期中選舉以來，民主黨單次期中選舉最大斬獲。
除了參院之外，民主黨也已奪回眾院，截至17日增加42席。
佩爾托拉在聲明中表示，選民傳達明確訊息，即華府的現狀對阿拉斯加行不通。她表示，競選期間與長者談到魚架空蕩蕩時落淚，也遇到無力負擔住房的家庭，以及得在取暖與餵飽家人之間抉擇的父母。
佩爾托拉曾是阿拉斯加在國會唯一的眾議員，也是第一位進入國會的阿拉斯加原住民。她屬於尤皮克族(Yup'ik)，競選期間強調成長於阿拉斯加西部的經歷，主打「阿拉斯加優先」，並與全國民主黨人保持距離。
佩爾托拉表示，熟悉她的阿拉斯加人都知道，她既不是自由派也不激進，只希望盡可能以無黨派方式為阿拉斯加人的最大利益努力。
最後由民主黨候選人佩爾托拉勝出，她擊敗連任兩屆的共和黨現任參議員蘇利文，成為阿拉斯加期中選舉中最後決定勝負的一席，也象徵該州政局出現重大翻轉。 民主黨原本是少數黨，但在期中選舉中翻轉多席，最後以56席對44席拿回參院多數，並且是16年來在參院擁有的最大優勢，顯示選戰成果相當顯著。 佩爾托拉強調阿拉斯加優先，並以自身成長背景爭取認同，表示要以無黨派方式為州民爭取最大利益。她聚焦住房、生活成本與民生困境，成功回應當地選民不滿。
精華 FAQ
最後由民主黨候選人佩爾托拉勝出，她擊敗連任兩屆的共和黨現任參議員蘇利文，成為阿拉斯加期中選舉中最後決定勝負的一席，也象徵該州政局出現重大翻轉。
民主黨原本是少數黨，但在期中選舉中翻轉多席，最後以56席對44席拿回參院多數，並且是16年來在參院擁有的最大優勢，顯示選戰成果相當顯著。
佩爾托拉強調阿拉斯加優先，並以自身成長背景爭取認同，表示要以無黨派方式為州民爭取最大利益。她聚焦住房、生活成本與民生困境，成功回應當地選民不滿。
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