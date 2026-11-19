國土安全部部長穆林(左)和國家情報總監克萊頓(右)，18日在眾院國土安全委員會聽證會作證，試圖平息外界對近來一連串網路中斷事件的揣測。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 國安部門在國會聽證中表示，近期微軟、FAA、銀行與NSA等多起中斷事件多屬維護或技術變更，與網攻無關，同時回應ICE擴編與執勤爭議。

國土安全部 部長穆林(Markwayne Mullin)18日在眾院 國土安全委員會聽證會作證，試圖平息外界對近來一連串網路中斷事件的陰謀揣測，並針對聯邦人員在執移執法行動中與民眾發生致命衝突做出解釋。聯邦調查局(FBI )副局長萊亞(Christopher Raia)、國家情報總監克萊頓(Jay Clayton)也出席聽證會。

穆林、萊亞、克萊頓先後作證強調，過去一周政府部門與私人企業發生多起備受矚目的系統中斷狀況，各個事件彼此之間並不相關，也不是因為網路攻擊或惡意活動所導致。

克萊頓在聽證會上表示，能夠理解這些事件發生的時間點難免引起質疑，「但根據我們掌握狀況，這些都是與系統維護及技術變更有關的服務中斷單獨事件，並不是有組織、或背後有國家支持的攻擊」。

最近發生事件包括：微軟(Microsoft)長達數小時服務中斷；技術升級導致全國空中交通管制系統的老舊設備超載，出現通訊與雷達訊號間歇中斷，聯邦航空總署(FAA)因此發布全國停飛令；遍布及金融產業的銀行系統問題；國家安全局(National Security Agency)內部機密通訊網路異常中斷。

穆林表示：「我有98%把握，這跟敵對勢力駭入或攻擊我們的系統無關。」

穆林在聽證時，也為自己14日飛往路易斯安納州觀看大學美式足球賽的決定辯護。當時，全美各地的旅客在全國航班停飛令解除後，但仍有許多人滯留在機場。穆林說，若取消這趟行程，反而可能傳達令人困惑的訊息，「如果當時空域已經完全開放，我們卻取消行程，可能讓人覺得我們不願意搭飛機，進而對我們產生不信任感。」

移民和海關執法局(ICE)出現前所未有的大幅擴編，招募1萬2000名新進人員與特別幹員，但倉促招兵買馬引發外界質疑政府降低錄用標準，沒有進行完整的背景調查。

其中一起引發媒體注意的案件，有暴力前科紀錄的ICE人員在緬因州開槍打死一名哥倫比亞籍男子。

穆林在聽證會表示，目前所有執行勤務的ICE人員都已完成完整的背景調查，還沒完成背景調查的人員則列為行政休假。他表示，還沒有完成為期13周完整訓練的人員現在同樣安排休假，直到完成全部受訓為止。