暢銷電玩遊戲系列最新作「俠盜獵車手6」(GTA 6)19日午夜正式上市。圖為紐約市布魯克林區的廣告。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： GTA 6午夜上市後引爆全球關注，紐西蘭率先開玩，預購銷量與營收迅速攀升，市場更預期它將改寫電玩與整體娛樂發行紀錄。

等待13年後，暢銷電玩遊戲系列最新作「俠盜獵車手6」(GTA 6)19日午夜正式上市，預料將創下史上最大規模娛樂產品發行紀錄。

位於南太平洋的紐西蘭 ，由於鄰近國際換日線，當地玩家成為全球最早能體驗這款開放世界犯罪遊戲的族群之一。

五個月前才從美國俄勒岡州 搬到紐西蘭的攝影師西蒙斯(Adam Simmons)在遊戲一解鎖後，便立即在自家客廳啟動遊戲，他說，「遊戲的操作機制實在令人驚艷，畫面也非常出色，而且看得出來故事情節相當有深度，令人印象深刻。」

在德州 達拉斯地區，提供到府汽車美容服務(mobile auto detailing)的巴紐洛斯(Bryan Banuelos)告訴客戶，19日他將不接電話，以便專心玩GTA 6。他的這則社群媒體貼文甚至提前為他帶來了一些生意，因為有客戶趕在他進入這個遊戲的「罪惡都市」(Vice City)之前，先把車子送來清潔美容。

巴紐洛斯說：「對於喜歡《GTA》的玩家來說，19日將是新時代的開始。」

GTA的「罪惡都市」是以佛州邁阿密為原型創作的虛構城市。在新遊戲發行前，邁阿密及其周邊社區紛紛強化與罪惡都市的連結。當地商家、球隊及地方政府，都將這款遊戲上市視為行銷宣傳的機會。

根據Sensor Tower 17日公布的估計，GTA 6預購銷量已達1588萬套，創造約15.4億元營收。

Sensor Tower指出，這款遊戲僅在六天前才突破10億元營收大關，此後銷量逐日加速攀升。該公司估計，約75%的銷量來自PlayStation版本，其餘25%則來自Xbox版本。

GTA 6上市後的銷售表現備受矚目。市場研究機構Circana資深董事暨電玩產業顧問皮斯卡泰拉(Mat Piscatella)先前向富比世表示，這款遊戲預料將創下「史上最大規模電玩遊戲上市紀錄」，甚至可能締造「史上最大規模娛樂產品發售紀錄」。

柏吉斯指出：「預估這款遊戲在上市初期就能創造30億–50億元營收，這數字簡直驚人。」她並表示，GTA 6的銷售額很可能超越漫威電影「復仇者聯盟：終局之戰」(Avengers: Endgame)保持的影史最高票房紀錄，即29.3億元。

GTA 6的製作成本同樣高得驚人。即使是好萊塢規模最大的賣座鉅片，製作成本通常也僅數億美元，但GTA 6的開發成本估計超過10億元。