Nvidia創辦人黃仁勳2025年5月6日出席美國加州比佛利山莊舉行的米爾肯研究院全球會議。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 關於黃仁勳是否回任輝達，記者戈斯瓦米強調機率0%，但另一位科技媒體人博薩認為仍不能完全排除，並預測他未來可能籌資500億美元東山再起。

Nvidia輝達 (另稱英偉達)創辦人黃仁勳 離職後，外界持續關注他能否重返公司。儘管美國總統川普、矽谷科技界及輝達內部都有支持他復職的聲音，美國數位新聞媒體SEMAFOR商業記者戈斯瓦米（Rohan Goswami）在播客節目Prof G Markets最新一集中直言，根據他的採訪及接近董事會人士的說法，外界不可能透過施壓讓輝達同意黃仁勳回任。

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戈斯瓦米指出，黃仁勳已承認一段婚外情，另有報導指他涉及其他兩段婚外情，這些行為違反合約，而董事會必須遵守基本的公司治理原則。他強調，讓黃仁勳離開並非容易的決定，部分董事與他共事長達30年，甚至從公司創立之初就認識他。這些人士一再向戈斯瓦米表示，董事會必須有極為充分的理由，才會決定讓黃仁勳離開，因此無論外界如何施壓，都不會推翻這項決定。

不過，Deirdre Bosa Live創辦人博薩（Deirdre Bosa）認為，黃仁勳並非遭董事會解雇，而是自行辭職，矽谷有些人士因此認為，他仍有回任的可能。博薩表示，如果最終證實黃仁勳違法，要重新擔任執行長將非常困難，但她不像戈斯瓦米那麼確定他絕無可能回任。

博薩指出，婚外情確實涉及公司治理問題，但矽谷近年已累積龐大影響力。OpenAI執行長奧特曼曾在遭撤職後短短幾天內復職，因此科技界有人認為，黃仁勳同樣有機會重返輝達。

她表示，包括馬斯克在內的科技界人士都認為，「黃仁勳就是輝達，輝達就是黃仁勳」，而讓他回任也可能符合股東利益。儘管距離真正復職仍有很長一段路要走，博薩認為，現在還不能斷言完全不可能。

戈斯瓦米則透露，黃仁勳雖然是自行辭職，但董事會曾與他討論數小時。據他了解，黃仁勳當時基本上收到最後通牒：「你可以辭職，或者我們可以解雇你。你只有這兩個選擇。」

至於黃樂涉諜及晶片流向中國的爭議，戈斯瓦米認為，真正值得關注的不只是黃樂本人，而是輝達對自家晶片在中國被使用究竟知道多少、何時知情，以及美國政府在其中扮演什麼角色，是否曾經默許。

節目尾聲再度被問到黃仁勳能否回任時，戈斯瓦米斬釘截鐵地回答：「不會。0%。覆水難收，你不可能讓一切恢復原狀。就是不可能。」他也坦言，這是一場悲劇。

戈斯瓦米形容，黃仁勳是一位才華洋溢的創辦人，也是傑出的企業家，但董事會已經做出決定。他指出，輝達員工的個人財富與公司高度連動，他們不希望股價繼續下跌，因此不認為數以萬計的工程師會集體離職，促成黃仁勳像奧特曼一樣回任。

儘管認為黃仁勳不可能重返輝達，戈斯瓦米預測，他接下來可能與一路支持他的好友共同籌集並投入500億美元，創辦一項新的事業。他表示，黃仁勳本質上就是一名創造者，待他療傷、重新振作並照顧好家人後，「我毫不懷疑他會東山再起，但不會是在輝達。」