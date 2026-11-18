紅藍卡B部分明年保費漲3.2%達到209.4元，但遠低於今年的漲幅。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： CMS公布2027年紅藍卡費用標準，B部分保費僅漲3.2%，明年社安金增額仍會被部分抵銷，A部分與高收入附加費也同步調整。

聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 )2027年費用標準出爐。聯邦醫療服務中心(CMS)17日宣布，明年紅藍卡B部分(Part B)保費 將調漲3.2%，標準保費每月增加6.50元，達到209.40元；全年保費總計增加78元。此漲幅遠低於今年近10%的漲幅；相關費率調整訂明年1月生效。

CMS指出，明年B部分標準保費與自付額(deductible)調漲，主要是預期醫療保健支出將增加所致。明年紅藍卡B部分所有受保人的年度自付額將調升9元，達到292元。

政府提供的紅藍卡健康保險計畫，涵蓋對象包括65歲以上國人及患有特定身心障礙或疾病的年輕族群，目前全國受保人數逾7000萬人；其中約6400萬人同時擁有紅藍卡A部分(醫院保險，大多數人免繳保費)及B部分(涵蓋醫師診療及門診照護)。

CMS 17日同時公布紅藍卡A部分(Part A)保費明年調整為每月597元，較2026年增加32元。A部分自付額明年調漲40元，達到1776元。此項保費適用對象，主要是年滿65歲以上且工作付稅季數(quarters of coverage)未滿40季者，以及特定身心障礙人士。

若個人已累積至少30個工作付稅季度(或配偶擁有30個季度以上)紀錄，則可享有優惠費率，每月保費為328元。

約9%的紅藍卡B部分受保人，除每月保費外，需額外繳納一筆「依收入而定」的附加費。

2027年，若個人「調整後總收入」(Modified Adjusted Gross Income)超過11萬2000元，或夫妻合併申報所得超過22萬4000元，即需繳納較高費用。個人收入達50萬元以上、或夫妻合併收入達75萬元以上者，屬於最高級距，每月保費為711.80元。

B部分保費通常直接從個人的社會安全金(Social Security payments)支票中扣除。明年社安金受惠於「生活成本調整」(cost-of-living adjustment，COLA)，將增加額度。但因紅藍卡保費調漲，明年社安金增加金額將被抵銷一部分。

以一般退休人士為例，B部分保費調漲6.50元，將抵銷每月75元的COLA增額，實際到手的增加金額剩下約68.50元。