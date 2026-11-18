Nvidia輝達(另稱英偉達)代理執行長柯蕾絲18日召開員工大會。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 柯蕾絲接掌輝達後首場員工大會承諾加薪與股票獎勵，試圖穩住士氣並宣示公司進入後黃仁勳時代，但員工與外界仍關注領導層更替。

Nvidia輝達 (另稱英偉達)代理執行長柯蕾絲18日召開員工大會，承諾12月幫員工加薪並額外發放股票分紅，重申對公司仍充滿信心。此舉一方面安撫人心、提振士氣，一方面意味著向員工正式宣告，輝達正在走出「黃仁勳 時代」。

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紐時報導，在周三當地時間上午9時剛過，柯蕾絲走上輝達總部舞台，試圖展現沉著與冷靜。

距離她接掌這家擁有4.73萬名員工、獲利驚人的晶片大廠，才不過短短六天，此前創辦人黃仁勳因涉及桃色間諜門與婚外情事件辭去執行長職位。柯蕾絲其他高層召集這場全體員工大會，試圖安撫這家陷入動盪不安的企業。

柯蕾絲喊話「我們做得到」

直播內容顯示，柯蕾絲坐在高腳椅上，語氣沉穩且充滿信心地表示：「我們的雄心壯志不會改變，創新的熱情不會改變，我們對客戶、合作夥伴及股東的承諾也不會改變。」

柯蕾絲接著說：「只要記住，我們做得到（We've got this）。」她再次使用前一天在輝達財報會議上說過的這句話。

根據英國金融時報與CNBC報導，知情人士透露，柯蕾絲開場沒多久就向員工表示，公司將把年度績效考核將從原定的3月提前至12月進行，實施調高薪資並發放額外的股票獎勵。

員工一直擔心，黃仁勳辭職後輝達股價下跌，將侵蝕他們以股票為基礎的薪酬。自黃仁勳離職消息公布以來，輝達股價已下跌13%，市值蒸發約5,000億美元。若與52周高點相比，輝達股價已跌37%。

董事會與高層同台 展現團結姿態

這場員工大會象徵輝達邁入新篇章。柯蕾絲在30多名董事會成員及高階主管陪同下召開會議，展現團結一致的姿態。在台上時，右側坐著同樣被視為執行長熱門人選、負責超大規模運算業務的副總裁巴克（Ian Buck），左側則是董事長瓊斯（Harvey Jones）。

柯蕾絲盛讚公司近期的財務表現，感謝員工的努力，表示這是個「非常出色的季度」。在周二，輝達公布的營收與獲利均優於分析師預期，並上調明年度營收預測。

輝達共同創辦人馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）也在會中向員工談到公司的核心價值，鼓勵大家保持求知上的誠實，並坦率直接地溝通。

董事長瓊斯談到尋找新執行長進度

一名與會者補充，新任董事長瓊斯則談到公司尋找下一任執行長的進度。不過，據這名與會者描述，會場瀰漫的普遍情緒是，員工希望黃仁勳回歸。近幾天已有員工在社群平台X發聲，呼籲黃仁勳重新出任執行長。據報導，一名資深員工甚至致函董事會警告，若輝達不考慮讓黃仁勳復職，公司將流失「無可取代的人才」。

但另一名知情人士對此持不同看法，表示員工對管理團隊的談話，以及公司領導階層公開露面、讓員工了解內部情況，都抱持正面態度。

瓊斯周二在財報會議上表示：「輝達董事會一致接受他的辭呈，也無意讓黃仁勳重新出任執行長。」

取消Q&A環節 揮舞手機燈海收尾

輝達周三舉行的員工大會其實並非例行安排以外的特殊舉措。一名前員工向CNBC匿名表示，輝達通常會在每季財報公布後的隔天上午舉行全體員工大會。

一名員工表示，過去舉行員工大會時，黃仁勳通常會花時間回答員工事先提交的問題。但一名在場人士透露，周三的全體員工大會上，高階主管並未回答員工提問。

這場會議約持續一小時，除了實體舉行，也透過微軟Teams直播。

據兩名與會人士透露，這場大會最後播放了湯姆．佩蒂與傷心人合唱團的歌曲〈I Won't Back Down〉（我絕不退縮）作結尾。員工則打開手機手電筒，將手機高舉揮舞，宛如點亮火炬。