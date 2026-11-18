電網、供水系統、電信網路及金融機構等關鍵基礎設施如果受到網路攻擊，後果特別令人擔憂。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 網路安全專家指出，美國近期多起系統中斷暴露關鍵基礎設施漏洞，外國敵對勢力可能藉此策畫網路攻擊，政府與企業應深入調查。

福斯商業新聞網(Fox Business)18日報導，北德克薩斯大學(University of North Texas)網路與人工智慧安全中心(Center for Cyber and AI Security)主任丹圖(Ram Dantu)表示，最近發生的一連串系統中斷，暴露美國輸電網路、供水系統與電信網絡等基礎設施的漏洞，外國敵對勢力可能力用這些美國核心系統的弱點發動攻擊。

曾任思科(Cisco)總監的丹圖表示，過去幾天連續發生科技、航空服務系統中斷，或許可以歸因為網路塞車或軟體問題，但網路安全威脅不能掉以輕心，事發原因應該深入調查。

他說：「沒人能保證這不是一波網路攻擊。」

丹圖表示，惡意軟體可以在電腦網路長期隱藏或潛伏，在遠端啟動之前逐步擴散。他說：「如果背後有外國勢力，他們會長時間按兵不動，然後緩慢釋出程式，最後進行遠端啟動。」

他說，電網、供水系統、電信網路及金融機構等關鍵基礎設施如果受到網路攻擊，後果特別令人擔憂。他指出，針對真正關鍵基礎設施的網路攻擊，規模可能非常龐大，電力、供水、石油與天然氣、電信等都是極為關鍵的系統。

包括微軟 (Microsoft)在內的大型科技公司近來都面臨大規模服務中斷，聯邦航空總署(FAA)13日以「特殊情況」及安全考量為由下令全國航班停飛，數千航班誤點或取消，數十萬旅客受困機場。

丹圖說，這波系統中斷潮可能成為敵對勢力掌握美國關鍵系統漏洞的線索，「我擔心這些蛛絲馬跡將有益於敵對勢力策畫行動」。

丹圖指出：「我們正在自曝缺點，我對這點真的很擔心。」

對於大型系統升級導致服務中斷的解釋，丹圖則提出質疑。他表示，發生問題的時間點令人懷疑，選在白天安裝更新並不尋常，工程師通常選在夜間分階段進行更新。

他說：「他們大多是半夜進行更新，升級不會挑在日間、中午12點或下午1點進行。我覺得很奇怪，這正是引起我注意的地方。」