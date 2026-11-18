輝達創辦人黃仁勳（右）與黃樂（左）2024年6月2日被拍到在台北國際電腦展上舉止親暱。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 報導指出，輝達曾協助阿里巴巴與黃樂旗下Megaspeed建立合作，讓中國客戶透過東南亞管道取得並轉運受管制晶片，引發對其配合繞過美國出口限制的質疑。

美國科技業媒體The Information 17日引述知情人士透露，美國政府2022年實施先進半導體出口管制的數月前，輝達業務團隊曾牽線中國科技巨頭阿里巴巴 與涉嫌為中國從事間諜活動的黃樂接洽。雙方建立合作關係後，阿里巴巴得以透過黃樂在東南亞取得輝達晶片，規避美國出口管制。

南韓SBS新聞轉述The Information的報導指出，這是輝達主動牽線阿里巴巴與Megaspeed的內情首次被披露，顯示在前執行長黃仁勳 掌舵期間，輝達曾積極協助中國企業透過海外管道取得先進晶片。一名知情人士更透露，Megaspeed並非輝達介紹給阿里巴巴的唯一合作業者，只是其他公司的身分目前尚未確認。

根據報導，2022年AI熱潮尚未全面爆發，輝達全年營收約270億美元，僅相當於目前水準的十分之一。阿里巴巴當時是亞洲最大的雲端運算公司，也是輝達先進A100晶片的主要買家。黃樂則正準備創辦一家向雲端業者出租晶片的公司，這項業務後來發展成新加坡資料中心業者Megaspeed。

知情人士透露，透過輝達牽線，黃樂成功爭取阿里巴巴成為客戶，並以這筆生意取得銀行貸款，籌措購買輝達晶片所需資金。對輝達而言，這項安排也有助於維持與中國企業的關係，留住阿里巴巴這類重要客戶。

2022年8月，拜登政府開始限制包括A100在內的先進AI晶片出口中國。隨著阿里巴巴取得輝達晶片越來越困難，輝達業務代表再次提出透過Megaspeed取得晶片的方案，由後者以東南亞為據點，向阿里巴巴提供晶片租賃服務。

報導指，2023年至2025年間，黃樂透過Megaspeed及與其家族有關聯的中國企業上海世紀利通（Shanghai Century Litong），將價值數十億美元、受出口禁令限制的輝達晶片走私至中國。上海世紀利通更在2023年10月取得輝達「優先雲端合作夥伴」（Preferred Cloud Partner）資格，享有優先取得晶片供貨的待遇。

Megaspeed與上海世紀利通取得的部分晶片，最終用於阿里巴巴、騰訊及中國規模較小的AI研究實驗室所營運的資料中心。黃樂曾擔任Megaspeed董事總經理8個月，之後卸任，正式切斷與公司的關係。

SBS新聞在報導中說，外界現在首次知道，輝達在促成阿里巴巴與Megaspeed合作中扮演積極角色。