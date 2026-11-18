輝達創辦人黃仁勳2025年12月3日抵達美國華府國會山莊，準備出席參議院銀行委員會會議。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 輝達董事會表面上已接受黃仁勳辭職，但內部仍有部分董事力挺他回任，並同時評估哈斯與墨菲等潛在接班人選。

輝達 （Nvidia）董事長瓊斯（Harvey Jones）17日在財報電話會議上表示，董事會已一致接受創辦人兼前執行長黃仁勳 的辭呈，公司無意讓他回任。不過，知情人士向美國數位新聞媒體SEMAFOR透露，仍有部分董事正推動黃仁勳重返公司。

黃仁勳17日在X發表聲明表示，如果董事會認為他回任符合「股東、員工、公司及美國的最大利益」，他願意重返執行長職位。知情人士透露，黃仁勳已與多名科技業高層會面，並與至少一名輝達董事討論回任的可能性。與該名董事的談話發生在輝達公布財報及黃仁勳公開表態之前。

黃仁勳與輝達的發言人均拒絕評論。知悉董事會內部討論的消息人士表示，儘管少數董事仍支持黃仁勳回任，其他董事已開始縮小接班人選範圍。

知情人士透露，安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）與邁威爾（Marvell）執行長墨菲（Matt Murphy）都曾被列入考慮。另有一名知情人士指出，哈斯已與至少部分輝達董事討論接任可能性，但他擔心在外界要求黃仁勳重新掌舵的聲浪下，此時接任恐引發觀感問題。

由於邁威爾正處理與競爭對手魯門特姆（Lumentum）的大型合併案，目前尚不清楚墨菲能否接任輝達執行長。安謀與邁威爾的發言人均未立即回覆詢問。