輝達創辦人黃仁勳日前請辭執行長。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳已同意12月1日到美國眾院委員會接受非公開轉錄訪談，輝達法務長也將在12月2日出席，眾議員關注其是否涉及國安疑慮。

聯邦眾院 外交事務委員會17日在一份聲明中表示，Nvidia輝達（另稱英偉達）前執行長黃仁勳 已同意，於12月1日出席由眾院外交事務委員會等委員會的共同會議，接受「轉錄訪談」（transcribed interview）。

聲明並稱，輝達法務長泰特（Tim Teter）則於2日出席相關委員會的訪談。

「轉錄訪談」是國會委員會在進行調查時，最常使用的一種正式取證程序，介於非正式的簡報（briefing）與正式宣誓作證（deposition）之間，但與具法律強制力的「傳票（subpoena）」不同，轉錄訪談通常是在證人自願同意的前提下進行，無需委員會動用強制傳喚權；此外，訪談在非公開的會議室舉行，僅限委員會成員、雙方幕僚（包含執政黨與在野黨律師）以及證人的委任律師在場，不對媒體或公眾開放。

路透報導，共和黨籍的眾院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）、眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）、以及眾院情報委員會主席克勞福（Rick Crawford）在聲明中表示，「我們期待聽聽黃仁勳和泰特就他們在可能危及我國國家安全事件中所扮演的角色，作出說明」。

彭博資訊報導，黃仁勳和輝達發言人目前尚未對此做出回應。輝達16日在聲明中表示，「期待於12月2日與各主席會面」。

上周穆勒納爾接受福斯商業頻道（Fox）訪問時表示，黃仁勳必須決定是否同意與議員閉門會面，更揚言說：「若他不同意，或沒有提出其他日期，我相信很可能會有傳票要求他出席。」

馬斯特的發言人也表示，若黃仁勳未回應，馬斯特考慮發出國會傳票；不過，議員須獲同僚支持才能發出傳票，各委員會規定也不盡相同。