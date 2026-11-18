川普總統（左）力挺輝達創辦人黃仁勳（右），並多次接受黃仁勳的意見。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普在黃仁勳婚外情醜聞延燒之際仍力挺其復職，主因是輝達在美國AI、國安與股市中的關鍵地位，幾乎難以取代。

川普 政府制定人工智慧（AI）政策期間，Nvidia輝達 （另稱英偉達）執行長黃仁勳 經常陪伴川普左右。黃仁勳近日因多起婚外情遭揭發而被迫卸下執行長職務，其中一名對象是美國官員曾示警可能為中國情報資產的女性。川普仍力挺黃仁勳。CNN分析認為，背後原因包括川普個人的性格與經歷，以及輝達在美國AI產業的關鍵地位。

川普和副總統范斯16日都堅稱，目前尚不清楚黃仁勳的婚外情對象黃樂是否為間諜。中國已否認相關報導。不過，輝達晶片廣泛應用於美軍，對美國在新型態戰爭中建立優勢至關重要，也是美中AI競爭的關鍵。川普認為，這場競爭將決定哪個國家能在超級強權之爭中勝出。

因此，輝達事件不只是一般企業醜聞，一旦黃仁勳遭情報機構利用或被掌握把柄，可能帶來重大國安風險。不過，川普的總統任期有其獨特之處，政府政策與行動往往看似不是經過有組織的決策程序，而是源於他個人的性格與經歷。川普有時也會對妨礙施政優先事項的不利事實不以為意，這或許能解釋他對黃仁勳醜聞的反應。

川普不只是為黃仁勳辯護，16日更公開支持他重返輝達執行長職位。川普力挺黃仁勳，其中一種解釋是黃仁勳的處境與川普自身經歷有所呼應。川普經常給人一種印象，認為有權有勢的富豪不必遵守與一般人相同的規則和道德標準。

川普不願看到個人不當行為帶來的後果，可能並非他支持黃仁勳復職的唯一原因。黃仁勳是一名鼓舞人心的領導者，也透過提供資金與貸款，扶植AI產業的許多其他公司。這位「晶片之王」幾乎已無可取代。

然而，川普支持黃仁勳最關鍵的原因，可能與一項重要的全球變化有關。CNN指出，黃仁勳是少數幾位AI超級巨頭之一。這些巨頭憑藉產品、財富與權力，成為地緣政治角力中極具影響力的非國家行為者。他們並非經由選舉產生，也難以受到問責，但其革命性技術正在改變全球人類的生活。

輝達更與美國經濟命運緊密相連，不僅是美國市值第二高的企業，也推動了川普第二任期前兩年的AI股市淘金熱。隨著醜聞延燒，輝達股價持續下跌。如果危機拖累整體股市，對美國經濟，以及川普已經受損的總統任期與歷史評價而言，後果將難以估量。

此外，輝達事件還引發川普內閣衝突。財政部長貝森特上周指控商務部長盧特尼克未能阻止中國取得輝達AI晶片，導致兩人爆發爭執。川普16日回應：「一種看法是，你不想冒犯中國。我們與中國的關係非常好，你不想冒犯他們。另一種看法則是乾脆不擇手段，做你必須做的事。我不能說哪一種是對是錯。我們會再告訴你們。」