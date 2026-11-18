輝達股價在黃仁勳桃色風波後暴跌，證券交易委員會將調查輝達是否涉及誤導投資者。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 輝達因黃仁勳婚外情曝光與亞洲晶片銷售爭議，引發SEC調查是否誤導投資人；美國商務部與司法部同時追查Megaspeed涉違規轉運晶片案。

Nvidia輝達 (另稱英偉達)創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)的婚外情曝光，他12日請辭執行長等職務以來，輝達股票已下跌逾10%；證券交易委員會(SEC)正在調查輝達揭露的資訊是否誤導投資人。商務部與司法部16日發布聯合聲明，公布調查新加坡科技公司Megaspeed的最新進展，但全文未提及黃仁勳。

華爾街日報報導，據知情人士透露，目前尚無法立即得知SEC民事調查的具體重點，但調查內容包括該公司是否曾發布誤導投資人的資訊。

就在幾周前，輝達還是股市炙手可熱的寵兒，處於人工智慧交易熱潮的核心，也是全球市值最高的公司。但如今，投資人開始質疑該公司對黃仁勳相關事件的資訊揭露，以及其晶片在亞洲的銷售情況。

輝達今年稍早曾否認黃仁勳與黃樂之間存在不尋常或非預期的關係。黃樂曾任職於新加坡數據公司 Megaspeed。美國情報官員認為，黃樂與中國情報機構有關聯，並為其效力，並懷疑該公司將輝達先進晶片轉運至中國。

輝達去年更改國際晶片銷售的揭露方式，取消顯示對新加坡銷售額的項目，而Megaspeed的總部就在新加坡。

外界對輝達亞洲業務的關注提高，國會要求調查，財政部長貝森特(Scott Bessent)本周公開質疑，輝達是否明知故犯，向中國出售高階晶片以拉抬獲利。

黃仁勳17日發布聲明表示，「我沒有達到輝達對每個人的標準，在私生活上犯了嚴重錯誤。我給董事會帶來了麻煩，對此我深感懊悔。我完全承擔自己的錯誤，並承諾全力配合董事會的獨立調查。」

另外，商務部與司法部16日發布聯合聲明，公布Megaspeed調查最新進展，但全文未提及黃仁勳。

聯合聲明指出，商務部與司法部通常不評論進行中的調查，但基於公共利益，有必要公布事實並澄清公開報導中的錯誤資訊。

商務部發現可疑活動後，自2024年起調查Megaspeed是否違反出口管制，2025年5月要求輝達提供直接或間接銷售紀錄，輝達同年6月將Megaspeed列入「禁止銷售」名單。

商務部工業暨安全局(BIS)探員6月與新加坡執法人員前往當地查核，詢問當時擔任執行長的黃樂，司法部隨後接手主導刑事調查，並將與BIS合作依法追究Megaspeed的任何犯罪行為。

聲明未提及黃仁勳，並稱此案是商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)與司法部長布蘭奇(Todd Blanche)領導下的成果。