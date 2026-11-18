輝達17日公布財報，第三季營收遠超過預期，輝達股價在盤後交易也隨之上漲。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： Nvidia在黃仁勳辭任後首份財報表現亮眼，營收與獲利都大幅超越預期，帶動盤後股價反彈，但市場仍關注其領導層變動與出口管制影響。

人工智慧晶片大廠Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)在創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)辭去執行長後第一次公布財報秀出破紀錄成績，單季營收1158億元，淨利653億元，輕鬆超越華爾街預期。財經數據機構「慧甚」(FactSet)分析師原本估計單季營收1089億，但輝達表現高出6.3%，而且是去年同期兩倍以上。亮麗財報在17日收盤後出爐，輝達股價盤後交易上漲逾4%。

黃仁勳因為桃色風暴下台，引發全球市場震盪，輝達股價過去一個月下跌將近29%，投資人正在密切關注沒有黃仁勳的輝達將有如何表現。

數據中心營收是輝達最重要的業務部門，拜「薇拉·魯賓」(Vera Rubin)新款伺服器推出之賜，部門銷售額來到1076億元，與去年同期相比成長110%。展望未來，輝達估計本季營收將達到1300億元，比華爾街估值高出大約4%。

代理執行長柯蕾絲(Colette Kress)在投資人電話會議中說，2028會計年度營收的成長預期已經從70%上調到75%。

商務部本周宣布對東南亞國家祭出人工智慧(AI)晶片新一波管制措施。柯蕾絲在電話會議表示，公司仍在研究出口管制政策變動有何影響。

新任輝達董事長瓊斯(Harvey C. Jones)在電話會議表示，董事會並未考慮讓黃仁勳回鍋出任執行長。黃仁勳17日稍早於社群平台X發文表示，如果董事會認為符合股東、員工與合作夥伴最佳利益，能夠回歸將深感榮幸。

瓊斯表示，董事會已一致投票通過接受黃仁勳辭呈。他說，在尋找接班人的過程裡，董事會將同時考慮內部與外部人選。

川普總統發言支持黃仁勳，民主黨國會議員則要求對輝達亞洲出口業務以及商務部監管輝達出貨狀況展開全面調查。

由於輝達與人工智慧產業走市引發市場不安，美國股市17日再次出現劇烈震盪，華爾街全面走跌。

史坦普500指數(S&P 500)下跌1%，盤中一度差點創下從3月以來第一次連續兩個交易日跌幅至少1.5%的紀錄，最後收在7340.53點。

道瓊工業平均指數下跌848點，跌幅1.6%，收在5萬759.42點。那斯達克綜合指數則下跌0.7%，收在2萬4328.38點。

超微(AMD)股價17日早盤一度上漲1.6%，隨後轉跌4.7%，收盤跌幅則為0.2%。CoreWeave原本上漲1.8%，但反轉大跌6.1%，收盤幾乎持平。超微執行長蘇姿丰(Lisa Su)17日稱讚黃仁勳是位了不起的領導者，為黃仁勳送暖。