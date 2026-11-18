圖為聯邦航空總署(FAA)13日因航管通訊故障，下令全國航班暫停起飛，旅客行程大亂。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 面對微軟雲端、航空停飛與銀行系統連環中斷，川普與運輸部長皆淡化責任與風險；范斯也表示，美國民眾不必恐慌囤貨。

針對近日接連發生微軟 、航空與銀行系統大規模中斷，川普 淡化衝擊稱「這就是生活」，並說感恩節旅行不受影響。副總統范斯 (JD Vance)受訪時呼籲美國民眾，不必蓋地堡，也不必囤積食物。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，針對近來重創航空、銀行與電子郵件的大規模中斷事件，川普17日在菲律賓馬尼拉出席東協峰會期間，回答記者提問時說，話輕描淡寫表示，「這就是生活，這就是生活，」「當你龐大、強大，還很有錢時，這種事就是會發生。沒關係。」

近日來，微軟、航空旅行與大通銀行(Chase Bank)發生中斷已引發外界質疑，這些長期融入美國人日常生活、被廣泛使用的系統，是否存在技術脆弱性。

上周發生全國性停飛，官方表示是路由器問題所致，這道停飛令最終導致數千航班取消或延誤，旅客滯留，但川普被問到是否擔心感恩節旅遊潮，川普說，「一點也不」。

這一系列大規模中斷從12日開始，十多項微軟雲端服務停擺，包括Outlook電子郵件與Teams通訊，結果造成全美企業與學校通訊大亂，民眾無法收發電子郵件。

停飛令發生後，川普與運輸部長達菲(Sean Duffy)都未對此承擔任何責任，川普16日展開亞洲行時受訪說，「我不負任何責任。」達菲也提出類似說法說，「問題是別人交到我們手上的，我不能為此道歉。」

每日郵報報導，副總統范斯(JD Vance) 16日受訪時告訴美國民眾，不必蓋地堡，也不必囤積食物。英國與法國最近曾呼籲本國公民，在家中儲備數天份的食物與水。

范斯接受福斯新聞主持人蘿拉‧英格朗姆(Laura Ingraham)訪問時表示：「很多朋友都聯絡我，問他們是否應該準備建造防空避難所，或囤積食物和飲用水。」

英格朗姆直接問他，美國民眾是否應該為可能發生的重大全球性災難做好準備。

范斯回答說：「我們目前並未看到危機即將來臨，我們希望確保能防止最糟的情況發生，但同時也已做好應對最壞情況的準備。」