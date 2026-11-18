圖為位於馬里蘭州密德堡的國家安全局園區。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國國安局內部高機密網路因例行維修與軟體更新出現短暫癱瘓，但官方與知情人士都表示沒有網攻跡象，關鍵任務能力未受影響。

CNN於17日獨家報導，六名知情人士說，國家安全局(National Security Agency)用於內部通訊的高度機密網絡現正處於癱瘓狀態。最近發生一連串數位系統暫時斷線狀況，這起事件成為最新案例。

名稱為「NSA網路」(NSA Net)的系統允許國家安全局人員傳遞機密訊息。消息人士對CNN表示，目前並無證據顯示系統癱瘓是因為網路攻擊導致。

CNN報導，知情人士說，國家安全局在設法了解問題影響範圍的同時，已針對員工實施分流上班制度。

華爾街 日報報導，消息人士說，國家安全局17日正在更新軟體以修補系統漏洞，結果導致網絡暫時斷線，沒有跡象顯示存在惡意行為。

國家安全局發言人說，國家安全局進行例行維修時，出現系統效能降級的短暫問題。發言人說：「雖然某些內部系統受到影響，但執行關鍵任務的能力依然維持全面運作，我們仍然擁有捍衛國家安全的能力。」

國家安全局「NSA網路」突然斷線之前不久，國土安全部 部長穆林(Markwayne Mullin)17日接受CNBC新聞頻道訪問，談到最近發生的一連串事件，包括Microsoft 365服務中斷以及全國航班因為技術問題全面停飛。穆林說，這些異常事件並不是對美國的攻擊行為。他說：「我可以百分之百對大家表示，我們並沒有遭受攻擊。」

穆林說：「並沒有任何網路威脅出現。美國非常安全」。

國家情報總監克萊頓( Jay Clayton) 談及近期一連串服務中斷事件也表示：「這不是網路攻擊，也不是某個民族國家協同策動的行動。」

他認為，問題主要是政府機構及民營企業在相近時間同步升級電腦系統所致，因而造成間歇性的技術故障。

美國前資深情報官員貝絲‧桑納(Beth Sanner)表示，國家安全局內部機密通訊系統設有防火牆，而且由全球實力最強的網路情報機構負責維護。她說，發生網路攻擊是最不可能出現的假設情況，「如果不是處於當今時空背景之下，這起事件恐怕根本不會被媒體報導。」

美國網路司令部(USCYBERCOM)大樓矗立在馬里蘭州米德堡國家安全局園區內。(路透)