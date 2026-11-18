AI摘要 文章摘要整理： 《辛普森家庭》因被翻出11月17日停電劇情而捲入全球大停電傳言，但當天並未發生停電，僅有美國緊急警報系統測試。

據紐約郵報報導，動畫「辛普森家庭」(The Simpsons)向來以多次「神預測」現實事件聞名，從川普當選美國總統、女神卡卡 (Lady Gaga )的超級盃 中場表演，到諾貝爾獎得主及智慧手表問世，都曾被網友拿來與劇情比對。

如今，這部動畫又被指似乎預言了一場全球大停電。11月17日，全球大停電的傳言在網路上引發恐慌。

網友指出，在2023年11月19日播出的「辛普森家庭」一集中，麗莎(Lisa)在日記中寫下11月17日發生大停電的情節。由於昨天恰好是11月17日，這段劇情被翻出，引發熱議。

不過，17日並未發生全球性大停電。聯邦急難管理局(FEMA)與聯邦通訊委員會(FCC)雖安排在17日下午美東時間2時20分進行全國緊急警報系統測試，但未影響電力供應。

「辛普森家庭」過去也曾描繪人工智慧取代人類工作，以及智慧家庭等情節。2002年播出的「恐怖樹屋」第12集，就曾出現智慧家庭的設定；而2012年的「Them, Robot」一集中，機器人也取代了人類員工。

隨著智慧科技日益普及，這些早年的劇情不時被網友重新挖出，與現實發展相互對照，也讓「辛普森家庭」的「預言能力」持續成為話題。