yj落於德州星艦基地市的馬斯克雕像。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克將事業重心移往德州後，獲得大量州政府補貼與特權，但隨著民主黨在當地掌權，相關優惠、土地收購與補助審查都面臨變數。

紐約時報17日報導，科技富豪馬斯克 (Elon Musk)為逃避民主黨政策而在2020年從加州搬到德州 ，旗下企業在過去兩年獲得共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)提供至少17億元補貼、稅收減免與其他獎勵措施，太空探索科技公司(SpaceX)、特斯拉(Tesla )在德州根基遠比在加州時期更為深厚。艾伯特在這次選舉爭取第四任期敗給民主黨挑戰者伊諾霍薩(Gina Hinojosa)，馬斯克在德州押下重注，如今變得岌岌可危。

今年期中選舉周期，馬斯克向全美各地共和黨捐款將近5億，但艾伯特等馬斯克的政治盟友還是被選民淘汰。

相較於六年前出走加州，55歲的馬斯克如今很難從德州抽身，因為馬斯克事業在德州扎根深度已經超過當初創立商業帝國的西岸加州。

馬斯克2022年8月在德州布朗斯維爾的SpaceX星艦基地出席記者會。(路透)

特斯拉與SpaceX在德州共計掌控七座大型設施，占地至少2萬英畝，包括一座太空港與一座鋰精煉廠，還有一座正在興建、面積達1億平方呎的半導體廠。

馬斯克個人在德州擁有1000英畝土地，旗下企業在德州雇用員工超過2萬名。他在德州成立90多家私人公司並購置多處房產，甚至有一座名為星際基地市(Starbase)的專屬城市。

德州的萊斯大學(Rice University)政治學教授瓊斯(Mark Jones)表示，馬斯克在整個德州幾乎到了「無所不在」的程度。

報導指出，這意味著在可以預見的未來，馬斯克將不得不跟德州民主黨官員打交道，其中許多官員靠競選期間對馬斯克提出嚴厲批判的政見而當選。民主黨德州聯邦參議員當選人塔拉里科(James Talarico)在選舉過後便說，不打算聽命於馬斯克。

德州州長當選人伊諾霍薩(Gina Hinojosa)在選後第一場記者會上，宣布暫停馬斯克企圖收購德州南部一座州立公園部分土地的計畫。這座公園靠近馬斯克的火箭發射場，不過地點是伊諾霍薩的家鄉。

伊諾霍薩接受紐時採訪時則態度趨緩。她說，對馬斯克表示歡迎，「不過雙方關係必須建立於能為德州創造利益之上」。

新當選的民主黨籍德州檢察長強生(Nathan Johnson)已經表示，將調查SpaceX是否不當領取州政府補助金。