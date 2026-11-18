聯準會理事庫克拒出席白宮聽證 稱程序不公、結果已定
聯準會理事庫克拒絕參加白宮就房貸不實指控舉行的聽證，批評程序不公且預設解雇結果，川普政府則稱仍將依程序推進。
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聯準會理事庫克拒絕參加白宮就房貸不實指控舉行的聽證，批評程序不公且預設解雇結果，川普政府則稱仍將依程序推進。
聯準會理事庫克(Lisa Cook)被控房貸文件有不實陳述，川普政府為此成立調查委員會檢視是否要予以解雇，訂下個月舉辦聽證會，庫克透過律師表態拒絕出席，理由是程序不公而且已有預設結果。
川普政府最初要求庫克11月6日出席聽證會，針對她2021年加入聯準會理事會之前涉嫌房貸詐欺的指控作出回應。
庫克否認房貸詐欺指控。
川普總統2025年8月以來一直想方設法解雇庫克。庫克辯稱，總統這麼做威脅聯準會的獨立性，並彰顯川普想迫使聯準會降低借貸成本的意圖。
庫克的律師洛厄爾(Abbe David Lowell)17日公布寫給白宮法律顧問夏夫(William Scharf)的信稱，庫克沒有法律義務參加不公平的聽證會，但有義務拒絕參加可能損害聯準會獨特地位和獨立性的程序；白宮設立三人小組負責審議對庫克的指控似乎只是個幌子，目的是掩蓋已事先決定解雇庫克的事實。
最高法院今年6月阻止川普在解雇庫克的相關訴訟進行期間予以免職，並裁定展現獨立性對聯準會運作至關重要。
川普政府官員威脅稱，即使庫克不出席，仍將舉辦聽證會；他們在11月3日一封信中表示，三人委員會將保留權利對庫克不參加聽證會做出不利的推斷。
白宮設立調查委員會非比尋常，三名成員包括國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)、川普任命的平等就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission)主席盧卡斯(Andrea Lucas)、以及川普提名的勞工部長桑德林(Keith Sonderling)。
最高法院在6月裁決中指出，川普政府如果給庫克充分的通知和回應機會，可再次嘗試解雇她，成立三人調查委員會就是為了滿足這些條件。
根據聯準會相關法律，總統只能在有正當理由的前提下解雇聯準會理事，然而，最高法院並未就庫克行為是否符合這項標準作出裁決。白宮表示，三人委員會將針對是否有正當理由解雇庫克提出建議。
聯準會主席華許(Kevin Warsh)10月28日在記者會回應媒體提問時說，他或聯準會代表不會參加庫克的聽證會。
庫克透過律師表示，這場聽證程序不公平，白宮三人小組看來只是形式，真正目的似乎是替早已決定好的解雇結果背書，因此她拒絕出席。 川普政府指控庫克在2021年加入聯準會前的房貸文件涉及不實陳述，並成立調查委員會與聽證程序，評估是否有正當理由將她解雇。 最高法院6月暫時阻止川普立即解雇庫克，並強調聯準會獨立性重要；白宮則稱只要給予充分通知與回應機會，就可重新啟動解雇程序。
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庫克透過律師表示，這場聽證程序不公平，白宮三人小組看來只是形式，真正目的似乎是替早已決定好的解雇結果背書，因此她拒絕出席。
川普政府指控庫克在2021年加入聯準會前的房貸文件涉及不實陳述，並成立調查委員會與聽證程序，評估是否有正當理由將她解雇。
最高法院6月暫時阻止川普立即解雇庫克，並強調聯準會獨立性重要；白宮則稱只要給予充分通知與回應機會，就可重新啟動解雇程序。
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