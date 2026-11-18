聯準會理事庫克拒絕出席川普政府舉辦的聽證會。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 聯準會理事庫克拒絕參加白宮就房貸不實指控舉行的聽證，批評程序不公且預設解雇結果，川普政府則稱仍將依程序推進。

聯準會 理事庫克 (Lisa Cook)被控房貸文件有不實陳述，川普政府為此成立調查委員會檢視是否要予以解雇，訂下個月舉辦聽證會，庫克透過律師表態拒絕出席，理由是程序不公而且已有預設結果。

川普政府最初要求庫克11月6日出席聽證會，針對她2021年加入聯準會理事會之前涉嫌房貸詐欺的指控作出回應。

庫克否認房貸詐欺指控。

川普總統2025年8月以來一直想方設法解雇庫克。庫克辯稱，總統這麼做威脅聯準會的獨立性，並彰顯川普想迫使聯準會降低借貸成本的意圖。

庫克的律師洛厄爾(Abbe David Lowell)17日公布寫給白宮 法律顧問夏夫(William Scharf)的信稱，庫克沒有法律義務參加不公平的聽證會，但有義務拒絕參加可能損害聯準會獨特地位和獨立性的程序；白宮設立三人小組負責審議對庫克的指控似乎只是個幌子，目的是掩蓋已事先決定解雇庫克的事實。

最高法院今年6月阻止川普在解雇庫克的相關訴訟進行期間予以免職，並裁定展現獨立性對聯準會運作至關重要。

川普政府官員威脅稱，即使庫克不出席，仍將舉辦聽證會；他們在11月3日一封信中表示，三人委員會將保留權利對庫克不參加聽證會做出不利的推斷。

白宮設立調查委員會非比尋常，三名成員包括國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)、川普任命的平等就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission)主席盧卡斯(Andrea Lucas)、以及川普提名的勞工部長桑德林(Keith Sonderling)。

最高法院在6月裁決中指出，川普政府如果給庫克充分的通知和回應機會，可再次嘗試解雇她，成立三人調查委員會就是為了滿足這些條件。

根據聯準會相關法律，總統只能在有正當理由的前提下解雇聯準會理事，然而，最高法院並未就庫克行為是否符合這項標準作出裁決。白宮表示，三人委員會將針對是否有正當理由解雇庫克提出建議。

聯準會主席華許(Kevin Warsh)10月28日在記者會回應媒體提問時說，他或聯準會代表不會參加庫克的聽證會。