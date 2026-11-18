海軍部長提名聽證高雄面對參院尖銳質詢 拉內夫真除陸軍參謀長
高雄在海軍部長確認聽證會上遭兩黨尖銳追問，同時拉內夫獲提名出任陸軍參謀長，顯示川普政府軍方高層人事持續調整。
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高雄在海軍部長確認聽證會上遭兩黨尖銳追問，同時拉內夫獲提名出任陸軍參謀長，顯示川普政府軍方高層人事持續調整。
參院17日舉行海軍部長人選確認聽證會，獲川普總統提名的現任代理海軍部長高雄(Hung Cao)遭軍事委員會兩黨議員尖銳質詢。同一天，代理陸軍參謀長拉內夫(Chris LaNeve)正式獲得川普提名出任陸軍參謀長。
海軍部長是海軍文職首長；高雄4月起代理職務，9月獲川普提名。他在質詢中承認，伊朗衝突持續數月，為海軍艦隊帶來嚴峻挑戰。民主黨參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)針對輿論盛傳位於衝突區域的海軍艦船生活條件惡劣，指責高雄「辜負了這些水兵及其家人」。
高雄回應指出，他無法決定部署時間長短，但他看待一切問題「只基於一個視角：這會如何影響我兒子，他是陸戰隊員，以及他所有的戰友和艦上同袍。」
共和黨參議員朗茲(Mike Rounds)不滿委員會的民主黨人「未獲邀」參加某些政府機密簡報和討論。朗茲說：「如果同僚們連聽取資訊的機會都沒有，我很難要求他們支持國防撥款等法案。」高雄承諾將對「整個參院、乃致整個國會開誠布公」。
與此同時，陸軍代理參謀長拉內夫獲川普提名，將真除為陸軍參謀長。陸軍參謀長是陸軍最高軍職。原陸軍參謀長喬治(Randy George)4月突遭國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)撤換。
華盛頓郵報報導，外界曾質疑，陸軍參謀長一職遲未展開提名確認程序，是因為不確定拉內夫能否在共和黨掌控的參院獲足夠支持。8月官員透露，共和黨參議員、陸軍退伍軍人恩斯特(Joni Ernst)反對任命拉內夫；離任的喬治是她朋友，同樣來自愛阿華州。恩斯特9月宣布放棄連任，準備退休。
官員指出，去年1月川普開啟第二任期，當時在韓國服役的拉內夫致電祝賀當選，引起川普注意。隨後，拉內夫被選中擔任赫塞斯的高級軍事助理，今年2月升任陸軍副參謀長，4月迅速擔任代理參謀長。
五角大廈發言人帕內爾(Sean Parnell)8月曾淡化延遲提名拉內夫一事，稱政府官員「正與參院夥伴積極協調，以確定正式提交其提名的最佳時機」。
他被兩黨議員追問伊朗衝突下的艦隊部署與艦上生活條件，也被質疑對水兵及其家屬照顧不足；高雄則回應無法決定部署長短，但會優先考量部屬福祉。 布魯曼索援引外界對衝突區海軍艦船生活條件惡劣的說法，指責高雄辜負了水兵及其家人，批評焦點在於艦隊長期部署與人員生活壓力。 外界原本質疑他在共和黨掌控的參院支持不足，且有參議員恩斯特反對；但在恩斯特宣布退休後，川普正式提名拉內夫，讓他接任陸軍參謀長。
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他被兩黨議員追問伊朗衝突下的艦隊部署與艦上生活條件，也被質疑對水兵及其家屬照顧不足；高雄則回應無法決定部署長短，但會優先考量部屬福祉。
布魯曼索援引外界對衝突區海軍艦船生活條件惡劣的說法，指責高雄辜負了水兵及其家人，批評焦點在於艦隊長期部署與人員生活壓力。
外界原本質疑他在共和黨掌控的參院支持不足，且有參議員恩斯特反對；但在恩斯特宣布退休後，川普正式提名拉內夫，讓他接任陸軍參謀長。
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