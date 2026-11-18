獲川普總統提名出任海軍部長的高雄，17日在參院遭軍事委員會兩黨議員尖銳質詢。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 高雄在海軍部長確認聽證會上遭兩黨尖銳追問，同時拉內夫獲提名出任陸軍參謀長，顯示川普政府軍方高層人事持續調整。

參院 17日舉行海軍部長人選確認聽證會，獲川普 總統提名的現任代理海軍部長高雄(Hung Cao)遭軍事委員會兩黨議員尖銳質詢。同一天，代理陸軍參謀長拉內夫(Chris LaNeve)正式獲得川普提名出任陸軍參謀長。

海軍部長是海軍文職首長；高雄4月起代理職務，9月獲川普提名。他在質詢中承認，伊朗 衝突持續數月，為海軍艦隊帶來嚴峻挑戰。民主黨參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)針對輿論盛傳位於衝突區域的海軍艦船生活條件惡劣，指責高雄「辜負了這些水兵及其家人」。

高雄回應指出，他無法決定部署時間長短，但他看待一切問題「只基於一個視角：這會如何影響我兒子，他是陸戰隊員，以及他所有的戰友和艦上同袍。」

共和黨參議員朗茲(Mike Rounds)不滿委員會的民主黨人「未獲邀」參加某些政府機密簡報和討論。朗茲說：「如果同僚們連聽取資訊的機會都沒有，我很難要求他們支持國防撥款等法案。」高雄承諾將對「整個參院、乃致整個國會開誠布公」。

陸軍代理參謀長拉內夫獲川普提名，將真除為陸軍參謀長。(美聯社)

與此同時，陸軍代理參謀長拉內夫獲川普提名，將真除為陸軍參謀長。陸軍參謀長是陸軍最高軍職。原陸軍參謀長喬治(Randy George)4月突遭國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)撤換。

華盛頓郵報報導，外界曾質疑，陸軍參謀長一職遲未展開提名確認程序，是因為不確定拉內夫能否在共和黨掌控的參院獲足夠支持。8月官員透露，共和黨參議員、陸軍退伍軍人恩斯特(Joni Ernst)反對任命拉內夫；離任的喬治是她朋友，同樣來自愛阿華州。恩斯特9月宣布放棄連任，準備退休。

官員指出，去年1月川普開啟第二任期，當時在韓國服役的拉內夫致電祝賀當選，引起川普注意。隨後，拉內夫被選中擔任赫塞斯的高級軍事助理，今年2月升任陸軍副參謀長，4月迅速擔任代理參謀長。

五角大廈發言人帕內爾(Sean Parnell)8月曾淡化延遲提名拉內夫一事，稱政府官員「正與參院夥伴積極協調，以確定正式提交其提名的最佳時機」。