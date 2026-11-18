網路安全監測服務平台Report URI發現駭客發動大規模攻擊，將惡意軟體植入全球某些最受歡迎的網站裡。(示意圖，(路透)

AI摘要 文章摘要整理： Report URI揭露駭客藉Optimizely漏洞入侵178個知名網站，竊取付款資料並可能重定向加密貨幣交易，Zoom、CNN、HSBC等企業均受波及。

網路安全監測服務平台Report URI發現駭客 發動大規模攻擊，將惡意軟體植入全球某些最受歡迎的網站裡，造訪網站的民眾個資與財務訊息面臨遭竊風險，受到影響的178個網站包括Zoom、CNN、多個國家的匯豐銀行(HSBC )、英國廣播公司(BBC)、宜家家居(IKEA)、賽富時(Salesforce)、易速傳真公司(Equifax)、福斯新聞網(Fox News)、阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)以及GitLab等。

新聞周刊分析，所有在11月16日曾經造訪受影響網站的民眾，都應意識到這次事件的潛在風險，尤其是如果曾在網站上輸入付款資料或進行加密貨幣 轉帳。

新聞周刊17日報導，駭客把含有惡意程式碼的JavaScript放進各個企業在網站優化平台Optimizely的託管服務當中，得以竄改軟體進而竊取信用卡資料、重新導向加密貨幣付款，同時針對蘋果(Apple)舊版作業系統弱點向某些iPhone與iPad發動攻擊。企業透過Optimizely託管服務測試網站變更，例如推出不同頁面或功能。

Optimizely 17日在網站發布更新說明指出，某個「未授權的第三方」利用實驗平台(Experimentation)漏洞下手，「我們已經修補漏洞，並將植入程式碼從受到影響的計畫當中移除」。

Report URI研究人員追蹤到在16日的駭客攻擊裡，有加密貨幣錢包收到7040元款項，但整體財務影響目前仍無法確定。

視訊會議公司Zoom表示：「作為預防措施，Zoom已在所有正式運作環境中停用Optimizely。目前，我們尚未發現任何客戶資料受到影響的情況。我們將持續密切監控事態發展。」

宜家家居(IKEA)在給美國廣播公司新聞網(ABC News)的聲明中表示：「我們已注意到第三方網站服務供應商發生資安問題的報導，我們正在調查此事，以了解事件可能對我們的數位服務及客戶造成哪些影響。」

根據Report URI報告，總共有32個銀行與金融機構網站受到影響，包括帳戶管理機構沛齊(Paychex)、美國三大信評機構之一的易速傳真Equifax、個人理財顧問公司「聰明資產」(SmartAsset)等。

零售業與流行品牌方面，受到影響包括IKEA、ASOS、美泰兒(Mattel)等。串流平台與娛樂產業方面，受到影響包括Peacock、D&D Beyond、Wizards of the Coast等。